PSG : Double coup dur pour Luis Enrique ?

Le technicien du PSG, Luis Enrique pourrait enregistrer deux mauvaises nouvelles pendant cette trêve internationale.

PSG : Inquiétude autour d’Ousmane Dembélé

La tuile pour Ousmane Dembélé ? L’attaquant du PSG, convoqué en Équipe de France, n’a pas effectué l’entrainement avec les Bleus ce mardi. Sorti à l’heure de jeu lors du déplacement du PSG à Toulouse, l’attaquant parisien avait pourtant rejoint Clairefontaine. Son attitude ce week-end, teintée d’optimisme, laissait penser à une simple alerte. Mais ce mardi, la réalité a tranché : aucun signe du numéro 10 sur le terrain d’entraînement.

Parmi les 23 appelés, Dembélé fut le seul absent du travail collectif. Selon L’Equipe, le staff tricolore a choisi la prudence. Sous la supervision de Cyril Moine, préparateur physique de l’équipe de France, il suit un programme adapté. Un choix qui confirme plus une gestion du risque qu’une certitude médicale. Didier Deschamps, lundi en conférence de presse, n’avait pas caché son doute. « Il y a des joueurs comme Ibou (Ibrahima Konaté), Ousmane Dembélé… dont la situation doit être encore clarifiée. », a-t-il dit.

Or, Konaté s’est entraîné, dissipant les inquiétudes. Pas Dembélé. Le joueur du PSG reste un cas particulier. Son absence soulève désormais une interrogation majeure : sera-t-il apte à défendre les couleurs de la France dans les prochains jours ? Il faut noter que le milieu de terrain espagnol, Fabian Ruiz a été renvoyé à Paris à cause des pépins. Dembélé pourrait le suivre.