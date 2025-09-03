Mercato PSG : Un gros coup à 130 M€ se prépare !

Le Real Madrid vise un joli au PSG pour 2026. Le géant de la Liga pourrait piocher au Paris Saint-Germain.

Mercato : le Real Madrid prépare 130M€ pour le PSG

Le mercato a fermé ses portes lundi soir. Peu de clubs, hors Premier League, ont dépensé des fortunes. Liverpool, lui, a dépensé un demi-milliard d’euros. Le PSG, lui, ne fait pas partie des flambeurs. Pourtant, le club parisien garde ses joueurs forts, sa force majeure. Cet été, plusieurs Rouge et Bleu ont été sollicités. Rien d’étonnant après la saison XXL menée par Luis Enrique et ses hommes.

Bradley Barcola a attiré l’attention du Bayern et de Liverpool. Mais Nasser Al-Khelaïfi a tranché : aucun départ. Même règle pour Vitinha, qui séduit Xabi Alonso, nouveau coach du Real Madrid. Alonso souhaite faire de lui la pièce centrale de son entrejeu. Problème : Paris refuse et Vitinha ne veut pas partir.

Malgré cela, le Real Madrid ne lâche rien. Defensa Central rapporte qu’Alonso veut Vitinha et prépare une offre pour l’été 2026. Les Merengues envisagent une opération XXL : 130 millions d’euros selon la presse espagnole. Mais inutile d’espérer. Le PSG répondra non. Vitinha aussi. La situation ne changera certainement pas : aucune chance que le transfert se réalise.