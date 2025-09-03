OM : De Zerbi devra patienter, le retour d’Igor Paixao fixé

Roberto De Zerbi devra s’armer de patience. Arrivé cet été à l’OM, l’attaquant brésilien Igor Paixao ne foulera pas les pelouses de Ligue 1 de sitôt.

OM : Igor Paixao, un retour espéré à la mi-septembre

L’Olympique de Marseille s’est considérablement renforcé lors de ce mercato. Parmi ses recrues estivales figure notamment Igor Paixao. Sa venue en provenance de Feyenoord a nécessité un chèque de plus de 35 millions d’euros. L’attaquant brésilien devra se montrer à la hauteur de cet investissement conséquent.

Ses buts sous le maillot de l’OM sont très attendus. Car jusqu’ici, Igor Paixao n’a pas encore disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs. La faute à une blessure à la cuisse qui l’éloigne des terrains. Même s’il a voyagé avec l’équipe pour l’Olympico (défaite 1-0), à sa présence était avant tout un soutien moral à ses coéquipiers.

Son retour était initialement espéré pour début septembre, mais il est retardé. Selon les informations de La Provence, Igor Paixao ne devrait pas être opérationnel avant la mi-septembre au mieux. Roberto De Zerbi devra donc attendre avant de pouvoir compter sur cette arme offensive. Les supporters de l’OM devront patienter, eux aussi, avant voir la recrue la plus chère du club sur les pelouses de Ligue 1.