Mercato ASSE : Un dernier coup avec un joker se profile

L’ASSE a encore la possibilité de recruter un joueur en France. Le dossier Enzo Bardeli n’est donc pas totalement fermé. Une offensive des Verts reste possible.

Mercato : Enzo Bardeli, le joker de l’ASSE au milieu ?

L’ASSE a tenté de recruter Enzo Bardeli, milieu de terrain de l’USL Dunkerque, en Ligue 2. Cependant, les Stéphanois ont essuyé un revers des Dunkerquois. Le club nordiste a fermé la porte de sortie à son décisif joueur. Ce dernier est pourtant entré dans sa dernière année de contrat et pourrait partir librement dès le prochain mercato d’hiver. Mais l’Union Sportive du Littoral espère prolonger le contrat de son numéro 20, avant fin juin 2026.

Les négociations entre l’AS Saint-Etienne et l’USL Dunkerque n’ont certes pas abouti à un accord pendant la période du mercato estival, mais l’opportunité de passer à l’offensive existe bel et bien pour les Verts. Ils peuvent récupérer Enzo Bardeli comme Joker, après la fermeture du marché des transferts. Si Kilmer Sports Ventures revient à la charge avec une offre revue à la hausse, la Direction de Dunkerque pour céder.

Bardeli, un milieu de terrain décisif

Pour rappel, le joueur visé par l’ASSE est arrivé dans le Nord en juillet 2021, librement, en provenance de l’équipe Réserve de Lille. Selon l’estimation de Transfermarkt, sa valeur sur le marché des transferts est de 3,5 M€. Notons par ailleurs qu’Enzo Bardeli fait un début de saison canon. Il est déjà auteur de 2 buts et 2 passes décisives en 4 matchs disputés en Ligue 2.