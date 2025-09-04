Mercato ASSE : Grosse révélation sur le cas Lucas Stassin

L’ASSE a joué la carte de la fermeté dans le dossier Lucas Stassin. Courtisé jusqu’aux dernières heures du mercato, le jeune attaquant belge n’a pas bougé. Mais une révélation de taille éclaire désormais les coulisses de ce feuilleton.

Mercato ASSE : la vraie somme réclamée par les Verts pour Stassin

Les Verts n’ont pas tremblé. Malgré les assauts répétés, Saint-Étienne a tenu bon pour son Diablotin belge, Lucas Stassin. Rennes et le Paris FC ont tenté leur chance, respectivement avec 15 et 26 millions d’euros posés sur la table. Mais rien n’y a fait. Les dirigeants stéphanois ont érigé un mur, préférant garder leur buteur plutôt que de céder dans la précipitation.

Là où la rumeur parlait d’une exigence astronomique, 35 M€ plus 7 de bonus selon L’Équipe, la vérité semble moins vertigineuse, mais tout de même significative. Selon Le Progrès, l’ASSE attendait 30 millions d’euros pour son attaquant, bonus inclus. De quoi refroidir le PFC, qui avait pourtant approché la barre avec une offre atteignant 29 millions en incluant les variables.

Un pari sur l’avenir plutôt qu’un chèque immédiat

En refusant une telle somme, l’ASSE a fait un choix fort : celui du sportif avant l’économique. Stassin, encore sous contrat jusqu’en 2028, devra être l’un des visages de la mission remontée en Ligue 1. Eirik Horneland compte sur lui pour porter une attaque qui s’annonce décisive dans la bataille du haut de tableau.

Reste une donnée capitale : l’attaquant a coûté 10 M€ seulement l’été dernier. S’il confirme son potentiel cette saison, sa valeur pourrait exploser à l’été 2026. Saint-Étienne espère alors transformer ce refus en coup de maître financier. En attendant, les supporters peuvent savourer : leur pépite est toujours là, crampons vissés, prête à rugir sous le maillot vert.