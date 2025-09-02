Mercato ASSE : Le prix XXL de Stassin au Paris FC révélé

Des révélations sur l’échec du transfert de Lucas Stassin de l’ASSE au Paris FC dévoilent le montant XXL exigé par le club stéphanois pour son buteur.

Mercato : L’ASSE a refroidi les courtisans de Lucas Stassin ?

Le Paris FC a tenté en vain de recruter Lucas Stassin à l’ASSE, lundi soir, dans les instants avant la fermeture du marché des transferts. Le journal L’Équipe avait évoqué une offre estimée à 26 millions, plus 3 millions d’euros de bonus. Mais la proposition parisienne a été repoussée par la Direction stéphanoise.

En effet, Kilmer Sports Ventures (KSV) ne voulait pas séparer de son meilleur buteur de la saison dernière. Les responsables du groupe canadien ont ainsi fixé un prix inaccessible pour plusieurs prétendants du jeune attaquant belge.

AS Saint-Etienne : 42 M€ exigés au Paris FC pour Stassin ?

Selon les révélations du journal Le Parisien, ils ont réclamé 42 millions d’euros aux Parisiens, soit 35 millions d’euros, plus 7 millions de bonus pour Lucas Stassin. D’après le journal régional, le club de la capitale ne proposait que 20 millions d’euros, plus 4 millions de bonus, contrairement aux chiffres du quotidien sportif.

L’AS Saint-Etienne et le Paris FC n’ayant pas trouvé un terrain d’entente, l’avant-centre de 20 ans est donc resté dans le Forez où il poursuivra la saison en Ligue 2. Pour rappel, Lucas Stassin a été recruté à Westerlo en Belgique, à 10 millions d’euros, en août 2024. D’après Transfermarkt, il est évalué à 18 millions d’euros.