ASSE Mercato : Le Paris FC ne lâche pas prise après Stassin

Alors que le mercato d’été est refermé officiellement, l’ASSE reste sous la menace du Paris FC, qui tente un autre coup après l’échec du transfert de Lucas Stassin.

Mercato : Le Paris FC vise désormais Djylian N’Guessan

L’ASSE a résisté à une offensive du Paris FC dans les dernières heures du mercato estival. Le club promu a tenté de recruter Lucas Stassin en proposant un montant estimé à près de 30 millions d’euros, mais en vain. La direction du club stéphanois a repoussé la proposition des Parisiens. Malgré ce revers, le club de la capitale ne démord pas. Il se serait tourné vers un autre joueur de l’équipe des Verts.

D’après les informations de L’Équipe, c’est désormais Djylian N’Guessan qui l’intéresse. Le PFC avancerait ses pions pour recruter la pépite de l’AS Saint-Etienne en tant que Joker, selon le quotidien sportif. En effet, il est encore possible de réaliser un transfert entre des clubs de Ligue 1, après la fermeture officielle du marché des transferts, grâce à la règle de joker du mercato.

Un gros chèque du PFC pour faire plier Saint-Etienne ?

Si l’en en croit la source, le Paris FC tente d’arracher l’attaquant de 17 ans à l’ASSE, à la suite du refus des dirigeants du club de lui céder Lucas Stassin. Après la tentative sans succès pour l’attaquant belge, les Parisiens pourraient se voir repousser à nouveau pour Djylian N’Guessan, car il est l’un des piliers de la relève, dans le projet de Kilmer Sports Ventures.

Sauf si la famille Arnault (LVMH) et le groupe Red Bull, prioritaire du Paris FC, décident de signer un important chèque aux nouveaux dirigeants du club de Saint-Etienne.