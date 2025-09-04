Mercato : Le Stade Rennais piégé pour un deal à 14M€

Afficher l’index Masquer l’index
Le Stade Rennais pensait avoir trouvé son buteur providentiel. Mais en déboursant 14 millions d’euros pour Breel Embolo, les Rouge et Noir se retrouvent moqués. Et pour cause : l’AS Monaco n’attendait qu’une chose, s’en débarrasser.
Mercato Stade Rennais : Un jeu de dupes sur la dernière ligne droite du marché
Dernière journée de mercato, ambiance de comédie italienne. Alors que Lens, Nice et d’autres clubs de Ligue 1 s’arrachaient les attaquants comme dans une partie de chaises musicales, le Stade Rennais a cru flairer le bon coup avec Breel Embolo. L’international suisse, blessé à répétition et jamais vraiment installé sur le Rocher, apparaissait pourtant comme une énigme plus qu’une valeur sûre.
Dans une vidéo grinçante, le journaliste Romain Molina a décortiqué ce mouvement. Résultat ? Un Stade Rennais présenté comme la victime idéale d’un mercato où chacun bluffe pour sauver sa peau. Et visiblement, cette fois, le bluff est venu du camp Embolo.
L’agent d’Embolo, grand vainqueur de l’histoire
Selon Molina, l'AS Monaco voulait se débarrasser à tout prix de son attaquant, dont l'hygiène de vie laisse à désirer. Le club de la Principauté était prêt à solder son joueur, mais l'agent d'Embolo a su emballer le produit, laissant croire à des offres multiples. Rennes a mordu à l'hameçon.
Au final, les Bretons ont déboursé 14 M€, soit 1,5 M€ de plus que le prix payé par Monaco en 2022. Un paradoxe cruel : payer plus cher un joueur en perte de vitesse. Le Stade Rennais espère que Embolo saura faire taire les critiques, mais pour l’instant, c’est surtout l’agent qui sourit.