Mercato : Le Stade Rennais piégé pour un deal à 14M€

Le Stade Rennais pensait avoir trouvé son buteur providentiel. Mais en déboursant 14 millions d’euros pour Breel Embolo, les Rouge et Noir se retrouvent moqués. Et pour cause : l’AS Monaco n’attendait qu’une chose, s’en débarrasser.

Mercato Stade Rennais : Un jeu de dupes sur la dernière ligne droite du marché

Dernière journée de mercato, ambiance de comédie italienne. Alors que Lens, Nice et d’autres clubs de Ligue 1 s’arrachaient les attaquants comme dans une partie de chaises musicales, le Stade Rennais a cru flairer le bon coup avec Breel Embolo. L’international suisse, blessé à répétition et jamais vraiment installé sur le Rocher, apparaissait pourtant comme une énigme plus qu’une valeur sûre.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : C’est bouclé pour Breel Embolo au SRFC

Dans une vidéo grinçante, le journaliste Romain Molina a décortiqué ce mouvement. Résultat ? Un Stade Rennais présenté comme la victime idéale d’un mercato où chacun bluffe pour sauver sa peau. Et visiblement, cette fois, le bluff est venu du camp Embolo.

ANALYSE / Les coulisses du mercato estival 2025 !https://t.co/GNbst1uwqU



Avec un focus spécial Auxerre-Lens-Nice sur Sinayoko/Edouard, le deal d'Embolo à Rennes, comment Bruges a voulu faire payer l'OM très cher pour Ordonez et beaucoup sur Vadim Vasilyev..



Bon visionnage ! — Romain Molina (@Romain_Molina) September 3, 2025

L’agent d’Embolo, grand vainqueur de l’histoire

Selon Molina, l’AS Monaco voulait se débarrasser à tout prix de son attaquant, dont l’hygiène de vie laisse à désirer. Le club de la Principauté était prêt à solder son joueur, mais l’agent d’Embolo a su emballer le produit, laissant croire à des offres multiples. Rennes a mordu à l’hameçon.

À voir

FC Nantes : Luis Castro tient sa nouvelle arme secrète

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Une révolution à 26 départs !

Au final, les Bretons ont déboursé 14 M€, soit 1,5 M€ de plus que le prix payé par Monaco en 2022. Un paradoxe cruel : payer plus cher un joueur en perte de vitesse. Le Stade Rennais espère que Embolo saura faire taire les critiques, mais pour l’instant, c’est surtout l’agent qui sourit.