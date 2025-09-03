Mercato Stade Rennais : Une révolution à 26 départs !

Le Stade Rennais a connu un mercato estival d’une ampleur inédite, mêlant arrivées ciblées et vague massive de départs. Avec 26 joueurs poussés vers la sortie, le club a fait table rase pour repartir sur de nouvelles bases.

Mercato Stade Rennais : Embolo arrive, cinq joueurs quittent le navire

Lundi 1er septembre restera comme un tournant pour le Stade Rennais. Le club a officialisé l’arrivée de Breel Embolo, buteur expérimenté venu épauler une attaque remodelée. Mais dans le même temps, cinq joueurs ont quitté la Bretagne : Mikayil Faye (Cremonese), Fabian Rieder (Augsbourg), Jordan James (Leicester), Ayanda Sishuba (Montpellier) et Ibrahim Salah (FC Bâle).

Des départs stratégiques qui s’ajoutent à une longue liste déjà fournie. Avec 21 joueurs écartés avant eux, le compteur atteint désormais 26. Un chiffre vertigineux, symbole d’un mercato où Rennes a décidé de tout reconstruire, sans concessions.

Des ventes majeures pour souffler financièrement

Au-delà des prêts et cessions secondaires, le Stade Rennais a réussi quelques gros coups financiers. Arnaud Kalimuendo a rapporté plus de 30 millions d’euros, tandis que Lorenz Assignon, Adrien Truffert et Jean-Victor Makengo Matusiwa ont permis de récolter entre 30 et 40 millions. Au total, près de 90 millions d’euros sont venus renflouer les caisses.

Mais tout n’a pas été parfait. Glen Kamara, au salaire conséquent, n’a pas trouvé preneur, pas plus que Hans Hateboer, malgré des intérêts en Serie A. La porte reste entrouverte dans les championnats où le mercato n’est pas encore clos.

Une reconstruction radicale

Habib Beye, épaulé par Arnaud Pouille, a assumé un chantier titanesque. La défense a été remaniée, Christopher Wooh perdant sa place au profit de Brassier, Jacquet, Rouault ou encore Aït Boudlal. Le symbole de ce virage ? L’équipe alignée face à Angers le 31 août : seul Ludovic Blas figurait déjà dans l’effectif un an plus tôt.

Jamais Rennes n’avait autant changé de visage en si peu de temps. Reste désormais à savoir si cette révolution portera ses fruits, ou si elle laissera le club fragilisé par ses choix radicaux.