Mercato PSG : Mbappé derrière une signature surprise

Le PSG a frappé un grand coup en bouclant un dossier capital. Le club de la capitale a décidé de prolonger Luis Enrique jusqu’en 2027. Une décision, où l’ombre de Kylian Mbappé plane encore en coulisses.

PSG : Luis Enrique, une prolongation sans surprise

Arrivé en 2023 pour un contrat initial jusqu’en 2025, Luis Enrique semblait encore en phase d’installation à Paris. Ses résultats, jugés solides mais pas étincelants, ne laissaient pas forcément présager une prolongation aussi rapide. Et pourtant, en février, le PSG a officialisé un nouveau contrat pour l’entraîneur espagnol, désormais lié au club jusqu’en 2027.

Une signature qui a surpris le microcosme footballistique. Fabrice Hawkins, journaliste à RMC et auteur d’un livre sur les coulisses parisiennes, confie son étonnement : « On a été assez surpris, moi le premier, de voir Luis Enrique prolonger. On se disait qu’il n’a pas de supers résultats, pourquoi est-ce qu’il prolonge à ce moment ? »

Mbappé, l’élément déclencheur

Si ce choix a tant étonné, c’est qu’il s’explique bien au-delà du terrain. Luis Enrique a marqué des points décisifs au Qatar grâce à sa gestion musclée du dossier Mbappé. Alors que l’attaquant français annonçait son départ, l’Espagnol a su garder son autorité sans céder à la pression. Fabrice Hawkins détaille : « Il a gagné beaucoup de crédit, notamment au Qatar, en se montrant ferme avec Mbappé. »

Une fermeté qui a séduit les dirigeants, lassés des tensions incessantes autour de leur star. Le journaliste va plus loin : « Contrairement à ce qui a pu être dit, Al-Khelaïfi n’a jamais demandé à Luis Enrique de mettre Mbappé sur le banc. L’Espagnol avait le contrôle total ». Résultat : une prolongation surprise, mais qui reflète une stratégie claire, donner les clés de Paris à Enrique, au-delà de l’ère Mbappé.