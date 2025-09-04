ASSE : La décision est tombée, Saint-Étienne fixée

L’ASSE est désormais fixée sur l’un des rendez-vous les plus importants de sa saison. Le club du Forez connaît désormais la date de son entrée en lice à la Coupe de France 2025-2026.

ASSE : Un rendez-vous fixé au 7ᵉ tour

La Fédération française de football a dévoilé les contours de la 109ᵉ édition de la Coupe de France, désormais baptisée « Coupe de France Crédit Agricole ». Un changement de nom qui peut faire sourire, mais l’essentiel pour l’ASSE était ailleurs : la date de ses grands débuts. Les Stéphanois entreront dans la danse lors du 7ᵉ tour, programmé le 15 novembre 2025.

Ce premier rendez-vous s’annonce crucial. Pour un club qui a trop souvent chuté prématurément dans la compétition ces dernières années, encore face à Nîmes en 2024, il faudra cette fois aborder l’épreuve avec sérieux. Car en Coupe, tout est possible : des exploits qui écrivent la légende, comme des humiliations face à des adversaires amateurs gonflés à bloc.

La magie de la Coupe et le parfum d’histoire

La Coupe de France et Saint-Étienne, c’est une vieille romance. Six trophées, trois finales perdues, et une foule de souvenirs qui font vibrer Geoffroy-Guichard. Pourtant, le dernier sacre remonte à 1977, une éternité pour un club au palmarès aussi riche. Depuis, les Verts ont alterné épopées héroïques et désillusions cuisantes.

Alors que le retour en Ligue 1 reste l’objectif numéro un, les supporters rêvent d’un parcours qui viendrait illuminer la saison. Car la Coupe a ce pouvoir rare : transformer un automne banal en printemps inoubliable. Rendez-vous est pris, et dans le Forez, on sait qu’un frisson vert peut toujours naître d’un soir de Coupe.