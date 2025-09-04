Mercato PSG : Un gros coup manqué de Campos, c’est confirmé

Luis Campos le voulait au PSG, le joueur était tenté, mais le transfert n’a jamais vu le jour. Espoir monégasque et du football français, Maghnes Akliouche a confirmé en conférence de presse être resté sur le Rocher malgré l’intérêt répété du Paris SG.

Mercato PSG : Maghnes Akliouche, un dossier qui s’éternise

Depuis plus d’un an, le nom de Maghnes Akliouche circule dans les couloirs du Parc des Princes comme une promesse jamais tenue. Luis Campos, fin observateur et amateur de jeunes talents offensifs, en a fait une cible de longue date. Mais malgré la pression médiatique et un profil séduisant, milieu offensif créatif, né en région parisienne, le joueur de 22 ans n’a pas franchi la Seine.

L’été dernier encore, le PSG a préféré finaliser les arrivées de Matvey Safonov, Joao Neves, Willian Pacho et Désiré Doué, laissant Akliouche poursuivre son ascension à Monaco. Un choix stratégique qui laisse un goût amer aux supporters parisiens, toujours friands de recrues locales.

« C’était un peu mouvementé pour moi, un peu nouveau »

Face à l’équipe de France, ce mercredi, Maghnes Akliouche a mis fin au suspense en évoquant sa situation. « C’était un peu mouvementé pour moi, un peu nouveau. Ça fait partie de la vie d’un footballeur, je m’y suis adapté. Je suis resté à Monaco et je m’y sens bien », a-t-il confié, sourire aux lèvres.

Le néo-international, auréolé d’une médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Paris 2024, ne ferme pas la porte à un avenir ailleurs, mais il savoure son rôle grandissant en Principauté. Pour Campos et le PSG, l’affaire ressemble à un rendez-vous manqué… ou simplement reporté.