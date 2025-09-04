ASSE : Un ancien dirigeant au cœur d’un gros scandale !

Icône d’un club de l’ASSE qu’il a sauvé de la dérive, Roland Romeyer se retrouve aujourd’hui rattrapé par de graves accusations. L’ancien président de Saint-Etienne, visé par deux plaintes, voit son héritage vert soudainement éclaboussé.

ASSE : Roland Romeyer visé par 2 plaintes

Le monument s’effrite. Roland Romeyer, président emblématique de l’AS Saint-Étienne durant plus de vingt ans, est aujourd’hui la cible de deux plaintes pour harcèlement et outrages sexistes. Déposées par d’anciennes salariées du club, ces accusations ont conduit le parquet de Saint-Étienne à ouvrir une enquête, fin juin 2025.

Les faits seraient aggravés par le lien hiérarchique, ajoutant une dimension explosive à ce dossier sensible. Homme fort du renouveau stéphanois après le scandale des faux passeports en 2004, Romeyer laisse derrière lui un bilan riche : une Coupe de la Ligue, une Gambardella, plus d’un demi-siècle de matches européens disputés. Mais le parfum de gloire se mêle désormais à l’odeur de soufre.

Une enquête qui secoue les Verts

Selon Le Progrès, l’affaire ne repose pas uniquement sur ces plaintes. Des témoignages anonymes seraient venus nourrir l’enquête, renforçant les soupçons. Le club, qui a déjà lancé un audit interne, se retrouve malgré lui plongé dans une tempête médiatique dont il se serait bien passé, alors que la reconstruction sous pavillon canadien battait son plein.

Romeyer, lui, crie à l’incompréhension. L’ancien président se dit « tombé des nues », en affirmant ne pas avoir été entendu par la police. Mais certains ex-collaborateurs évoquent des attitudes déplacées par le passé, notamment lors d’événements officiels. Des rumeurs qui, jusqu’ici, ne dépassaient pas les couloirs du Chaudron.

L’héritage vert menacé ?

Pour l’instant, la justice doit trancher et Roland Romeyer bénéficie de la présomption d’innocence. Mais ce scandale pourrait durablement écorner l’image d’un dirigeant qui, pour beaucoup de supporters, restera le sauveur des Verts. Le temps dira si son nom restera lié à la ferveur du peuple stéphanois… ou aux zones d’ombre de son histoire.