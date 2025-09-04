Mercato Rennes 2025 : Embolo, Rongier, Samba… Un projet repensé pour relancer le Stade Rennais

Après deux saisons décevantes en Ligue 1, le Stade Rennais s’est offert une véritable cure de jouvence durant le mercato estival 2025. Avec une reconstruction en profondeur de son effectif et des choix assumés sur le plan tactique et humain, le club breton espère retrouver l’Europe dès cette saison.

Un effectif réduit de moitié, des idées claires

« On avait un vrai switch à faire », confiait le président Arnaud Pouille en mai dernier, selon L’Equipe. C’est chose faite : Rennes a drastiquement réduit son effectif en passant de plus de 40 joueurs à une vingtaine seulement. Le chantier a été mené tambour battant par le duo Pouille – Loïc Désiré, le directeur sportif du club de foot de Rennes.

26 départs (dont 9 prêts), 6 arrivées, et surtout une ligne directrice limpide : moins de quantité, plus de qualité. Parmi les recrues notables, on retrouve Valentin Rongier, Breel Embolo, Mahdi Camara ou encore Przemyslaw Frankowski, tous rompus aux joutes de la Ligue 1 ou des joutes européennes.

Une balance des transferts positive et stratégique

Rennes a vendu pour 90 millions d’euros, avec notamment Arnaud Kalimuendo ou Adrien Truffert comme grosses plus-values. Les arrivées, elles, se chiffrent à 68 millions qui permettent au club rennais d’avoir une balance bénéficiaire sur le marché, sans sacrifier ses ambitions, bien au contraire.

Et grâce aux bonus cumulés sur des ventes précédentes (Loïc Badé, Mathys Tel, Désiré Doué), le Stade Rennais reste un acteur solide du marché, même sans Coupe d’Europe.

Habib Beye change tout : retour au 3-5-2

La philosophie de jeu est également revue sous la houlette du nouvel entraîneur Habib Beye. Fini les empilements de profils exotiques. Rennes veut du jeu structuré, de la cohérence tactique et des joueurs compatibles Ligue 1.

Le nouveau schéma privilégié, un 3-5-2, verra le duo Lepaul – Embolo occuper la pointe. Le Suisse, arrivé in extremis en fin de mercato, était une cible prioritaire dès juin. Une arrivée qui redonne de l’allure à un secteur offensif en quête de repères.

Masse salariale en baisse, ambitions intactes

Avec les départs de certains gros salaires comme Leo Östigard ou Albert Grönbaek, la masse salariale a été allégée, sans perdre en compétitivité. Le soutien de la famille Pinault, actionnaire principal, reste un socle solide pour les ambitions futures du club.

Rennes 2025-2026 : vers un retour en haut de tableau ?

Même sans Coupe d’Europe, le Stade Rennais semble avoir compris ses erreurs passées. Avec un mercato intelligent, un effectif recentré et des choix forts sur le plan tactique, le club breton espère réintégrer le top 5 de la Ligue 1. Et pourquoi pas viser une qualification européenne surprise dès cette saison ?