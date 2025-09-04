Mercato PSG : Fabián Ruiz vers la Liga ?

Le PSG pourrait perdre un chouchou lors du prochain mercato estival. Un cador espagnol fait des yeux doux à un milieu de terrain du club de la capitale en vue de la saison prochaine.

Mercato PSG : Fabián Ruiz dans le viseur de l’Atlético

Fabián Ruiz plaît en Espagne. Le milieu du PSG, lié au club parisien jusqu’en 2027, n’a pas encore prolongé. À 29 ans, il pourrait donc, dès l’été 2026, profiter d’une position favorable pour négocier un départ. Un retour en Espagne est bien possible. L’Atlético Madrid suit l’affaire de près. Selon Fichajes, les Colchoneros apprécient son profil : international espagnol, 39 sélections, 6 buts.

Le club madrilène pourrait même, dès l’hiver prochain, entrer en contact avec son entourage. Le technicien de l’Atlético, Diego Simeone insiste pour son arrivée à Madrid pour renforcer l’entrejeu de l’équipe. Mais aucune offre n’est envoyée aux pensionnaires du Parc des Princes pour le moment.

En attendant, Ruiz brille déjà à Paris. Originaire de Los Palacios y Villafranca, il affiche un but et une passe décisive en seulement trois matchs de Ligue 1 cette saison. Le PSG, conscient de son importance croissante, envisage une prolongation jusqu’en 2029.