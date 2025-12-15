Mercato OM : Le verdict tombe déjà pour Mason Greenwood ?

Les performances de Mason Greenwood à l’OM ont vite éteint la polémique liée son passé. Mais elles semblent aussi le rapprocher d’un départ de Marseille.

Mercato : Mason Greenwood brille à l’OM

Son arrivée à l’Olympique de Marseille en juillet 2024 avait suscité une vague de contestations. En raison notamment de son passé d’homme violent. Mais Mason Greenwood a rapidement parvenu à gagner le cœur du public marseillais grâce à ses performances sur le terrain. Il a vite dissipé doutes et mécontentement.

Au point où Mason Greenwood est devenu le principal atout offensif de l’OM. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. L’ailier droit de 24 ans en est déjà à 11 buts marqués en 15 matchs de Ligue 1. Ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat.

L’ancien Mancunien a pris une sérieuse avance sur d’autres attaquants redoutables de la Ligue 1, tels qu’Ousmane Dembélé et Désiré Doué. « Après 15 journées, c’est aussi le meilleur de Ligue 1 mais il n’y a pas de concurrence, Dembélé et Doué n’ont pas débuté leur saison », a estimé l’ancien basketteur Stephen Brun sur RMC Sport.

Un avenir loin de l’Olympique de Marseille

Les performances de Mason Greenwood attirent forcément des convoitises. De grands clubs européens, tels que le FC Barcelone ou encore l’Atlético Madrid, seraient sur ses traces. Pour le consultant, le verdict sur le meilleur de l’OM est déjà connu : il s’écrira loin de la Canebière.

« De Zerbi peut être fier de l’avoir fait progresser quand il partira » a-t-il glissé. Cette déclaration suggère qu’un transfert semble inéluctable pour le natif de Bradford. Même si pour l’instant rien n’est encore décidé en interne. Mason Greenwood reste lié à l’OM jusqu’en juin 2029.

