Avant Flamengo, le PSG officialise une signature gigantesque

À deux jours de la finale de la Coupe intercontinentale contre Flamengo, à Doha, le PSG a officialisé une importante signature ce lundi matin. Nasser Al-Khelaïfi poursuit le développement de la marque Paris SG.

Le PSG annonce un renouvellement de contrat au Qatar

Après 13 heures de vol, le PSG est arrivé à Doha dimanche vers 22h30, heure française. « Au Qatar, tout va aussi être fait pour favoriser la récupération. Des opérations marketings sont programmées avec des sponsors importants ainsi que des obligations FIFA, mais la priorité est mise sur le sportif et cette potentielle obtention d’un 6e trophée en 2025 », rapporte RMC Sport.

Ce mercredi soir, les hommes de Luis Enrique vont en découdre avec le club brésilien de Flamengo au Al-Rayyan Stadium de Doha, une enceinte climatisée, pour la finale de la Coupe intercontinentale. Avant cette rencontre, le club de la capitale a annoncé une très bonne nouvelle ce lundi matin.

En effet, « le Paris Saint-Germain et Visit Qatar ont annoncé le renouvellement de leur partenariat lors d’un événement exceptionnel organisé à Doha : l’inauguration officielle de l’Ici C’est Paris Park. » Le nouveau contrat lie les deux parties jusqu’en 2028.

Visit Qatar conserve ainsi son statut de Partenaire Premium du Paris Saint-Germain, aussi bien pour les équipes masculines et féminines de football que pour la section handball. Une preuve de confiance mutuelle, dans un partenariat bâti sur la durée. Un accord stratégique salué au PSG.

« Visit Qatar et le PSG ont construit une relation de long terme »

À Doha, le PSG a profité d’un rendez-vous mondial pour acter un accord stratégique qui s’inscrit dans la durée. Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du Paris Saint-Germain, a tenu à rappeler la portée de cet engagement commun.

« Aujourd’hui marque la continuité d’une histoire commune. Visit Qatar et le Paris Saint-Germain ont construit une relation de long terme fondée sur la créativité et les connexions culturelles. Depuis plus de dix ans, ce partenariat est devenu l’une de nos collaborations les plus fortes et les plus durables et son renouvellement témoigne de notre confiance en son potentiel à long terme. Célébrer ce renouvellement à Doha, lors de l’ouverture du Ici C’est Paris Park, reflète la profondeur de notre collaboration et notre engagement à inspirer nos supporters et les voyageurs dans le monde entier », a-t-il déclaré.