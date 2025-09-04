Stade Rennais : Un indésirable file vers la Russie !

La direction du Stade Rennais se penche sur l’avenir d’un indésirable. Un club russe se positionne pour le recruter en cette fin de mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Un club russe lorgne un indésirable du SRFC

La direction du Stade Rennais poursuit son grand ménage estival. Déjà marqué par 26 départs, le club breton pourrait voir partir Christopher Wooh. Défenseur central de 23 ans, il n’a disputé que deux rencontres de Ligue 1 cette saison. Son temps de jeu réduit nourrit logiquement les rumeurs de départ.

Lire aussi : Mercato Rennes 2025 : Embolo, Rongier, Samba… Un projet repensé pour relancer le Stade Rennais

D’après Le Parisien, le Spartak Moscou s’est montré intéressé. Les discussions entre Rennes et le club russe ont progressé rapidement ces dernières heures. Un terrain d’entente semble proche. Reste la décision du joueur. Wooh n’a pas encore donné son accord. Il pèse le pour et le contre, car un départ vers la Russie n’est pas anodin.

À voir

ASSE Mercato : Bouchouari à Trabzonspor, un joli coup

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Yildirim trouve preneur !

Le marché moscovite, lui, reste ouvert jusqu’au 12 septembre. Cette fenêtre laisse donc du temps. Rennes n’est pas pressé mais observe attentivement. Le club pourrait libérer une place tout en encaissant une somme utile après un mercato déjà animé. Le départ de Wooh est important à cause de la rude concurrence et de sa baisse de forme. Le dossier avance, et chaque heure rapproche d’un dénouement. Rennes et Moscou attendent, mais la décision finale revient au défenseur.