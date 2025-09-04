OM : La décision tombe pour Balerdi !

Depuis quelques jours, le défenseur central de l’OM, Leonardo Balerdi est vertement critiqué à cause de ses performances décevantes. Mais le club lui apporte son soutien.

OM : Balerdi obtient de soutien à Marseille !

Leonardo Balerdi vit un début de saison compliqué à l’OM. Le défenseur argentin, 26 ans, a disputé trois matchs en Ligue 1. Ses prestations déçoivent, et les critiques s’accumulent. Certains médias ont même indiqué qu’il pourrait perdre sa place au sein de l’équipe de Roberto De Zerbi. Les nouvelles recrues estivales pourraient s’imposer. Pourtant, selon La Provence, l’Olympique de Marseille continue de lui accorder sa confiance.

Le club ne veut pas le lâcher. En interne, le soutien est total : Balerdi reste un titulaire aux yeux de Roberto De Zerbi. L’entraîneur sait ses difficultés, mais il veut s’appuyer sur lui. Marseille affiche une ligne de conduite simple : protéger son joueur, même dans la tourmente. Ce soutien n’efface pas la concurrence. L’OM s’est renforcé en défense avec Nayef Aguerd et Benjamin Pavard. Deux recrues de poids, capables de bousculer la hiérarchie.

Balerdi, s’il veut garder sa place, devra réagir vite. Son avenir dépend de sa capacité à hausser son niveau. Le défi est donc double. Se relever sportivement, mais aussi prouver qu’il peut s’imposer malgré la pression. À Marseille, où l’exigence est constante, les erreurs se paient cher. Pour l’instant, le club maintient sa confiance. Mais Balerdi doit répondre sur le terrain.