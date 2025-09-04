Mercato OM : Longoria attend un joli chèque !

La direction de l’OM va toucher un joli chèque grâce au transfert du milieu de terrain français, Adrien Rabiot vers l’AC Milan.

Mercato : l’OM empoche plus que prévu grâce à Rabiot

Adrien Rabiot, libre à l’été 2024, avait surpris en rejoignant l’OM sous l’impulsion de Medhi Benatia. L’accord conclu alors entre le joueur et le club contenait des points importants : un départ serait possible contre 10 millions d’euros, avec une clause avantageuse pour son entourage. En effet, 30 % de cette somme devait être reversée au clan Rabiot.

Mais la réalité du marché a bousculé cet équilibre. Dans les dernières heures du mercato, le milieu français a trouvé un terrain d’entente avec l’AC Milan. La transaction s’est fixée sur les bases prévues, soit 10 millions d’euros. Pourtant, un détail a tout changé. Rabiot a consenti un effort financier personnel. Le milieu de terrain a fait une faveur aux pensionnaires du stade Vélodrome.

Selon La Gazzetta dello Sport, l’ancien Parisien a accepté de céder la moitié de sa part. Cette renonciation volontaire permet à l’OM de récupérer une somme plus élevée que ce qui était inscrit dans l’accord initial. Le club phocéen sort ainsi gagnant.