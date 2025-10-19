Mercato OM: Un joker pour remplacer Gouiri ? De Zerbi répond

Avec la grave blessure d’Amine Gouiri, l’OM pourrait avoir recours à un joker pour renforcer son secteur offensif. Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais, s’est prononcé sur cette éventualité.

Amine Gouiri opéré et out pour 3 mois

Ce samedi soir, l’Olympique de Marseille a publié un communiqué médical concernant l’état de santé de son attaquant Amine Gouiri. Selon le club olympien, l’international algérien de 25 ans va subir une intervention chirurgicale à l’épaule droite.

« L’Olympique de Marseille informe que son attaquant Amine Gouiri va être opéré de l’épaule droite. Cette intervention, décidée d’un commun accord entre le joueur et le club, fait suite à plusieurs épisodes de luxation survenus ces derniers mois. Amine observera une période de rééducation estimée à environ trois mois. Cette opération a été choisie dans un objectif clair : permettre à Amine de retrouver toutes ses capacités physiques sans appréhension et de revenir plus fort sur les terrains. L’ensemble du club souhaite à Amine un prompt rétablissement et l’accompagnera tout au long de sa convalescence », a écrit l’OM.

Alors qu’il va manquer trois mois de compétition, Amine Gouiri ne disputera pas la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. De son côté, l’OM va devoir faire sans son numéro 9, mais cela ne semble pas inquiéter particulièrement Roberto De Zerbi.

Roberto De Zerbi ne compte pas recruter pour remplacer Gouiri

Large vainqueur du Havre (6-2) samedi à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille s’est emparé de la tête du classement. La soirée aura été presque parfaite malgré l’annonce de la longue indisponibilité qui attend Amine Gouiri. De quoi poser la question de recruter un éventuel joker.

Victime d’un choc impressionnant mardi contre l’Ouganda (2-1) en sélection avec l’Algérie, l’ancien joueur du Stade Rennais avait été évacué sur civière. Le verdict a été communiqué samedi soir par l’OM : le Fennec souffre d’une luxation de l’épaule droite, fragilisée depuis plusieurs mois.

Cette longue indisponibilité signifie que Gouiri va manquer la CAN 2025 avec sa sélection, mais aussi que le club phocéen devra se passer d’un cadre pendant toute cette période. L’OM a encore la possibilité de recruter un joker avant le mercato d’hiver. Mais cette option est complètement exclu d’après l’entraîneur marseillais, Roberto De Zerbi.

« Il n’y aura pas de transfert, de joker », a tranché le technicien italien samedi soir devant les médias. Pour épauler Pierre-Emerick Aubameyang, le coach de l’OM compte sur le jeune Robinio Vaz (18 ans). « Robinio est prêt à jouer, il le mérite. Je ne suis pas un entraîneur qui regarde les CV au moment de faire mes équipes. Donc Robinio est une option très crédible. Avec le temps de jeu, les jeunes s’améliorent », a expliqué Roberto De Zerbi.