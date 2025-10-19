INFO Mercato : La Premier League prête à enrichir l’ASSE !

Engagée dans la lutte pour la remontée en Ligue 1, l’ASSE doit également gérer les dossiers liés au mercato. La Premier League serait ainsi prête à récupérer une pépite des Verts dans les mois à venir.

Mercato : Un jeune attaquant de l’ASSE affole l’Angleterre

Déjà dans le viseur de Chelsea, Brighton, Brentford et Watford, Djylian N’Guessan a participé à la Coupe du Monde U17 et voit sa cote monter en flèche. Bien qu’il n’ait pas marqué durant la compétition, l’avant-centre de l’ASSE a impressionné par ses performances. Si bien que deux nouveaux courtisans anglais se sont ajoutés dans la course pour le recruter.

En effet, le média anglais Caught Offside annonce ce dimanche que Arsenal et Tottenham seraient aussi intéressés par le profil de l’attaquant des Verts. L’Insider Ekrem Konur indique même que l’Inter Milan serait également dans le coup pour attirer Djylian N’Guessan.

Sur son site, le média Caught Offside écrit notamment : « Arsenal et Tottenham ont compilé les dossiers de leurs scouts sur l’adolescent et les ont partagé avec les staffs techniques respectifs. Les deux rivaux londoniens vont batailler pour obtenir leur signature. » Deux sérieux concurrents pour s’offrir Djylian N’Guessan, le prodige stéphanois dispose du choix pour écrire une nouvelle aventure.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le natif de Saint-Nazaire est évalué à 2 millions d’euros sur Transfermarkt. Reste maintenant à voir si l’AS Saint-Étienne voudra le vendre dès cet hiver ou attendre l’été prochain pour négocier un joli montant pour laisser partir Djylian N’Guessan. Affaire à suivre…