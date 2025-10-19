Transfert surprise au PSG : Campos dégote un crack allemand

Reconnu comme l’un des plus grands dénicheurs de talents au monde, Luis Campos a totalement changé la physionomie du PSG ces deux dernières saisons. Et le conseiller sportif portugais ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Un crack allemand serait ainsi dans ses plans.

Mercato PSG : Un attaquant de 19 ans bientôt à Paris ?

D’après les informations du journal Bild, le Paris Saint-Germain se serait renseigné depuis plusieurs semaines sur Said El Mala. Âgé de 19 ans, l’ailier allemand est impressionnant sous les couleurs du FC Köln. Auteur de 3 buts et 1 passe décisive en 7 matchs de Bundesliga, le jeune attaquant est l’une des révélations de la saison dans son pays.

Et tout logiquement, plusieurs grands clubs européens, dont le PSG, seraient déjà positionnés pour le recruter dans un avenir proche. Arrivé à l’été 2024 en provenance du Viktoria Cologne, qui l’a récupéré en prêt la saison passée, Said El Mala enchaîne les bonnes performances et pourrait donc rejoindre une formation plus ambitieuse la saison prochaine.

Le journal allemand précisant que les dirigeants du FC Köln n’ont pas prévu de le laisser partir cet hiver, mais un transfert l’été prochain n’est pas à exclure, surtout s’il continue à exploser aux yeux du grand public. Sous contrat jusqu’en 2030, le natif de Krefeld est évalué à 18 millions d’euros, selon Transfermarkt.

Mais son club pourrait réclamer un chèque plus important pour le laisser filer, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund étant également sur les rangs pour l’attirer dans leurs rangs respectifs. Reste à voir si Luis Campos parviendra à boucler ce dossier pour le compte du Paris Saint-Germain.