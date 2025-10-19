Mercato PSG : Campos discute avec une pointure en défense !

Lors du mercato estival de 2024, le PSG a frappé un gros coup en défense centrale. Si bien que Luis Campos cherche déjà à sécuriser cette pointure de classe mondiale.

Mercato PSG : Luis Campos prépare une signature XXL en interne

Recruté pour 40 millions d’euros durant l’été 2024, Willian Pacho a confirmé sa montée en puissance en Europe après avoir connu deux premiers clubs à savoir le Royal Antwerp puis l’Eintracht Francfort. En dépit de son absence remarquée dans la liste des 30 joueurs nominés pour le prestigieux Ballon d’Or, l’international équatorien est déjà considéré comme une référence à son poste. D’ailleurs, Joachim Vercaigne, directeur du recrutement du Royal Antwerp, reconnaît avoir été très impressionné par le niveau de Pacho.

« C’était sa première expérience en Europe et normalement, quand tu mets un jeune joueur, tu t’attends à ce qu’il fasse des erreurs. Lui n’en faisait jamais. Allez, peut-être une fois contre le Sporting Charleroi. Mais une erreur dans toute la saison, franchement. Il ne parlait pas anglais, mais il était tellement intelligent qu’il arrivait à enregistrer les informations du coach et de ses partenaires pour tout retranscrire sur le terrain.

Défensivement, c’était déjà le même : fort, grand, rapide, très sécurisant défensivement. Une bête. Il fallait l’éliminer deux fois, parce qu’après la première fois, il arrivait toujours à revenir sur son adversaire », a confié Joachim Vercaigne dans les colonnes du journal L’Équipe.

Très performant depuis son arrivée au Paris SG, Willian Pacho attise déjà plusieurs convoitises. Il y a quelques jours, des médias étrangers ont évoqué un intérêt de Liverpool pour le joueur de 24 ans. Conscient du nouveau statut de son numéro 51, le PSG prépare la riposte afin d’éloigner les prétendants.

Vers une prolongation expresse pour Willian Pacho

Arrivé à l’été 2024 en provenance de l’Eintracht Francfort, Willian Pacho est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2029. Cependant, L’Équipe confirme que le natif de Quinindé a bien reçu une proposition du PSG pour prolonger. Le quotidien sportif explique que Luis Campos aurait effectivement entamé des discussions avec les représentants du défenseur central pour parapher un nouveau bail.

Impressionnant depuis sa venue dans la capitale, Pacho sera ainsi récompensé de sa progression XXL sous les couleurs Rouge et Bleu. « Il est normal que certains joueurs qui sont venus avec un salaire bas obtiennent un salaire plus juste, en rapport avec leur performance », indique notamment une source interne au Paris Saint-Germain, où Willian Pacho est devenu très rapidement indispensable.