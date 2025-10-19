Stade Rennais : Habib Beye sans un cadre face à l’AJ Auxerre

Sous pression, Habib Beye, l’entraîneur du Stade Rennais, a dévoilé son groupe pour affronter l’AJ Auxerre ce dimanche à 17h15 dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Les Bretons vont devoir réagir rapidement.

Stade Rennais : Przemysław Frankowski absent contre Auxerre

Ce dimanche après-midi (17h15), le Stade Rennais affronte l’AJ Auxerre au Roazhon Park dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Pour cette affiche, Habib Beye a convoqué un groupe de vingt-et-un joueurs. Après deux semaines de trêve internationale agitées par les rumeurs de renvoi de l’entraîneur sénégalais, le SRFC est de retour au jeu ce dimanche.

Face à l’AJ Auxerre, le groupe de Beye tentera donc de renouer avec la victoire, après trois nuls aussi frustrants que décevants (Nantes, Lens, Le Havre). Comme attendu, Przemysław Frankowski et Glen Kamara sont absents, tandis qu’Abdelhamid Aït Boudlal est de retour dans le groupe du Stade Rennais pour la réception de l’AJA. Pour le reste, Habib Beye peut compter sur l’ensemble de ses forces vives pour cette affiche.

Le groupe du Stade Rennais

Gardiens : Samba, Silistrie, Akabou.

Défenseurs : Brassier, Nagida, Rouault, Merlin, Seidu, Meïté, Aït Boudlal, Jacquet.

Milieux : Cissé, Fofana, Blas, Rongier, Camara.

Attaquants : Embolo, Lepaul, Al-Tamari, Mukiele.