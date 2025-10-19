PSG : Une grande nouvelle tombe avant le choc à Leverkusen !

À deux jours du choc de la troisième journée de la Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a reçu une bonne nouvelle concernant son groupe.

PSG : Un grand retour dans le groupe du PSG face au Bayer Leverkusen

Mardi soir, le Paris Saint-Germain se déplace à Leverkusen dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Après avoir dominé l’Atalanta Bergame (4-0) et le FC Barcelone (2-1), les Parisiens vont tenter d’accrocher une troisième victoire en terres allemandes afin de confirmer leur statut de champion en titre et favori pour la victoire finale en mai prochain.

Pour cette affiche, Luis Enrique pourrait compter sur un gros renfort dans ses rangs. En effet, selon les informations du journal Le Parisien, Ousmane Dembélé, auréolé du Ballon d’Or 2025, s’apprête à retrouver les terrains avec le PSG, après six semaines d’absence.

« Après six semaines loin des terrains Ousmane Dembélé devrait enfin faire ses premiers pas sur un terrain dans la peau de Ballon d’or ce mardi à Leverkusen », annonce le quotidien régional. Après un peu plus d’un mois et demi d’absence, l’attaquant de 28 ans ne devrait toutefois pas être en mesure de débuter le match.

Ligue des champions : Ousmane Dembélé sera dans le groupe du PSG face au Bayer Leverkusen

➡️ https://t.co/1kESlCMtqA pic.twitter.com/Xh6esvfloY — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) October 19, 2025

« Mais son retour dans l’effectif et la possibilité de le voir entrer en jeu en cours de match diffuseront à n’en pas douter une énergie positive et un peu plus d’ambition dans les rangs du champion d’Europe en titre », ajoute le média francilien. De son côté, L’Équipe indique que Marquinhos, touché aux quadriceps lors de la défaite à Marseille, Marquinhos, qui était revenu à l’entraînement collectif à la veille de la réception du RC Strasbourg, est espéré pour le déplacement à Leverkusen mardi soir.

Toujours selon la même source, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, décidera au regard des sensations de Dembélé et Marquinhos. Lors de la rencontre contre les hommes de Liam Rosenior, le coach du PSG a pu compter sur le retour de Désiré Doué, absent depuis le 5 septembre en raison d’une blessure au mollet.

Touchés plus récemment, Bradley Barcola, Senny Mayulu et Khvicha Kvaratskhelia ont également fait leur retour avec le PSG vendredi. Sauf surprise de dernière minute, le Paris SG pourrait compter sur un groupe au complet pour son déplacement à Leverkusen.