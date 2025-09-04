INFO Mercato: Coup de tonnerre au PSG, Matvey Safonov viré ?

Actuellement en sélection russe, Matvey Safonov ne pense pas encore à un départ durant ce mercato estival. Mais le PSG pourrait bien être contraint de lui dire au revoir dans les jours à venir.

Mercato : Matvey Safonov ne veut pas quitter le PSG

Recruté à l’été 2024 contre un chèque de 20 millions d’euros pour concurrencer Gianluigi Donnarumma, Matvey Safonov a dû se contenter d’un rôle de doublure la saison dernière. Et s’il espérait profiter du départ de l’Italien à Manchester City pour retrouver des couleurs sa situation reste inchangée puisque le Paris Saint-Germain a investi 55 millions d’euros cet été pour déloger Lucas Chevalier du LOSC Lille. De quoi pousser l’international russe à s’interroger sur son avenir, surtout avec l’arrivée de l’Ukrainien Ilya Zabarnyi ? L’ancien portier du FK Krasnodar ne semble pas encore dans cette logique.

Lisez aussi : Mercato PSG : Matvey Safonov répond cash à Ilya Zabarnyi !

« Si je ne joue pas du tout, la question se posera : pourquoi l’équipe a-t-elle besoin de moi ? On verra bien comment cela va évoluer. C’est étrange d’aller en Europe pour affronter les difficultés et de les fuir ensuite. Pourquoi suis-je venu alors ? Tout se passe comme prévu. Il ne faut pas abandonner, il faut se battre », a confié Matvey Safonov au média russe Sport Express.

À voir

Mercato OM : Longoria attend un joli chèque !

Lisez aussi : Mercato PSG : Matvey Safonov a tranché pour son avenir !

Sous contrat jusqu’en juin 2029, le natif de Krasnodar ne songe donc pas à quitter le PSG cet été, même si la réalité pourrait pousser sa direction à vouloir le vendre dans les prochains jours.

Safonov poussé vers la sortie par Zabarnyi ?

En effet, selon plusieurs sources proches du Paris Saint-Germain, pour ne pas compromettre l’intégration d’Ilya Zabarnyi, considéré comme le successeur de Marquinhos, et afin d’apaiser l’atmosphère, Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique pourraient bien envisager un départ de Matvey Safonov malgré la fermeture du mercato en France, le marché des transferts restant encore ouvert dans plusieurs pays, notamment en Belgique (8 septembre), en Arabie saoudite (11 septembre), en Russie (le 12 septembre) ou encore au Qatar (16 septembre). Reste donc à voir comment va se terminer ce dossier.