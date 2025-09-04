Mercato PSG : Matvey Safonov répond cash à Ilya Zabarnyi !

Actuellement en sélection russe, Matvey Safonov a accordé une longue interview à Sport Express. L’occasion de commenter la dernière sortie de son coéquipier Ilya Zabarnyi, défenseur ukrainien, arrivé cet été en provenance de Bournemouth.

Mercato PSG : Ilya Zabarnyi évoque sa relation avec Matvey Safonov

International ukrainien, Ilya Zabarnyi a rejoint les rangs du PSG en provenance de Bournemouth contre un chèque de 66 millions d’euros. Mais à Paris, le défenseur central de 22 ans va devoir cohabiter avec l’international russe Matvey Safonov, dans un contexte politique lourd, marqué par la guerre entre leurs deux pays. Dans l’émission ukrainienne « Football 360 », Zabarnyi s’est confié sur sa relation avec Safonov.

Lisez aussi : Mercato PSG : Matvey Safonov a tranché pour son avenir !

À voir

Stade Rennais : Un indésirable file vers la Russie !

« Dans mon pays, une guerre à grande échelle fait rage depuis quatre ans. Les Russes sont des agresseurs qui tentent en vain de détruire la liberté et l’indépendance de l’Ukraine », a commenté Ilya Zabarnyi, avant de parler de sa relation avec le gardien russe de 26 ans. « La guerre continue, et je n’entretiens aucune relation avec les Russes.

Quant à mon coéquipier, je dois interagir avec lui à un niveau professionnel à l’entraînement et je remplirai mes obligations envers le club », a ajouté le natif de Kiev. Rien de plus donc entre deux hommes, puisque Matvey Safonov, lui aussi, ne compte pas entretenir de relations avec son nouveau partenaire.

Matvey Safonov refuse de répondre à Ilya Zabarnyi

Appelé à se prononcer sur l’interview d’Ilya Zabarnyi, Matvey Safonov a catégoriquement refusé de parler de l’Ukrainien. « Je ne le ferai pas », a sèchement répondu le natif de Krasnodar. Une réponse froide qui en dit long sur la tension entre les deux pays et la complexité de l’ambiance qui s’annonce dans le vestiaire du Paris SG. D’ailleurs, selon les dernières révélations de l’ancien gardien ukrainien, Denys Boyko, les choses ne risquent pas de s’arranger entre Safonov et Zabarnyi.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG tout proche de l’exploit pour Ilya Zabarnyi

À voir

Mercato ASSE : Trabzonspor, Bouchouari vend la mèche

« Heureusement, ce gardien ne joue pas. C’est déjà un plus. J’ai également discuté avec Ilya. Je sais qu’il avait effectivement posé comme condition que ce joueur ne fasse pas partie du club français. Malheureusement, tout ne peut pas se passer comme nous le souhaitons, ou comme Ilya le souhaite. Cet homme a un contrat qui ne peut probablement pas être rompu comme ça », Denys Boyko. Reste maintenant à voir ce que va décider le Paris Saint-Germain dans les mois à venir concernant Matvey Safonov.