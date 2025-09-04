Mercato ASSE : Un jeune talent signe à Saint-Etienne (Off.)

Annoncée la semaine dernière, la signature d’un jeune joueur à l’ASSE est maintenant officielle. Il est en provenance de Guidars FC (Mali).

Mercato : Modibo Sissoko signe à l’ASSE

L’ASSE s’est offert les services de Modibo Sissoko. Il arrive du Mali, précisément de Guidars FC. Le milieu de terrain de 18 ans est prêté par le club malien pour une saison, mais avec une option d’achat. Selon la précision des Stéphanois, il va d’abord faire ses classes avec la Réserve. « Joueur d’avenir, Modibo Sissoko s’apprête donc à poursuivre son développement avec l’équipe réserve au sein du Centre sportif Robert-Herbin », a indiqué l’AS Saint-Etienne dans son communiqué officiel.

Le jeune malien, formé dans la célèbre académie Jean-Marc Guillou de Bamako, a surtout tapé dans l’œil des recruteurs avec la sélection U17 du Mali, troisième au dernier Mondial U17.

Il est décrit comme « un milieu de terrain au profil offensif, avec des qualités balle au pied ».

Jeune international malien 🇲🇱, Modibo Sissoko (18 ans) rejoint l’AS Saint-Étienne !



Le milieu de terrain offensif prêté avec option d'achat par le Guidars FC (Mali) évoluera d'abord avec le groupe Réserve 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 4, 2025

ASSE : Modibo Sissoko vise déjà l’équipe professionnelle

Dans ses premières déclarations, Modibo Sissoko se montre ambitieux. » Travailler dur, progresser chaque jour et aider l’équipe réserve est mon projet avec l’AS Saint-Étienne. Mon objectif à plus long terme est aussi de pouvoir montrer toutes mes qualités pour mériter ma chance à l’échelon supérieur et un jour, intégrer l’équipe première. Je vais tout faire pour« , a-t-il déclaré.

Quant à Loïc Perrin, directeur sportif de l’ASSE, il se félicite du recrutement de la pépite malienne : « Nous sommes très contents d’accueillir Modibo au club. C’est un jeune milieu de terrain à vocation offensive et avec de vraies qualités techniques. Il a effectué un essai très intéressant et nous souhaitons continuer avec lui. Nous allons l’accompagner pour lui permettre la meilleure adaptation possible afin qu’il puisse exprimer pleinement son potentiel. »