OL – Go Ahead Eagles : Ligue Europa, Fonseca fixe le cap

Leader de la Ligue Europa, l’entraineur de l’OL, Paulo Fonseca, souligne l’importance du match contre Go Ahead Eagles, jeudi à Lyon.

OL : Fonseca se méfie de Go Ahead Eagles

L’OL reçoit la modeste équipe néerlandaise, Go Ahead Eagles, lors de la 7e journée de Ligue Europa, au Groupama Stadium. Alors que Lyon trône en tête du classement, son adversaire pointe à la 27e place et est éliminé pour l’instant pour la suite de la compétition. En d’autres termes, les deux équipes ne jouent pas dans la même catégorie, à deux journées de la fin de la phase de Ligue.

Néanmoins, Paulo Fonseca se méfie de l’adversaire de l’Olympique Lyonnais, qui a surpris le Panathinaïkos en Grèce et Aston Villa à Deventer (2-1) en C3, ainsi que Feyenoord en championnat. « Ils ont battu deux équipes fortes. Une équipe qui gagne contre Aston Villa et Feyenoord est forcément une équipe avec des qualités », a-t-il souligné en conférence de presse d’avant-match.

À voir

PSG : Luis Enrique sort l’artillerie lourde contre Bilbao, la compo !

Lisez aussi : Mercato OL : Lyon fonce sur un attaquant de Fenerbahçe

« J’ai regardé leurs matchs. C’est une équipe avec des qualités offensives, et défensivement très compacte. Pour cela, je pense que ce sera un match difficile », a prévenu l’entraîneur portugais ensuite.

Prendre le 3 points pour aller en 8es de finale

L’objectif des Gones face à ‘’Kowet’’ est évidemment la victoire, afin de valider leur billet directement pour les huitièmes de finale. « Prendre les 3 points est très important pour nous. La possibilité d’en gagner 6 de plus, ce serait vraiment significatif. Le match contre le club néerlandais est donc crucial », a déclaré Paulo Fonseca.

Pour décrocher la qualification directe, le coach de l’OL promet de « jouer avec la meilleure équipe possible », jeudi soir (21h). « Je dois penser d’abord à ce match, pas à celui contre Le Havre. Nous devons rester concentrés sur Go Ahead Eagles », a-t-il indiqué.

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Direction l’Italie pour Tanner Tessmann ?

À voir

Mercato OM : Un buteur marocain arrive, accord conclu ?

OL : Litige avec Iconic, John Textor obtient un répit !

Défaite de l’OL à Lorient, le responsable pointé du doigt