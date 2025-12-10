Mercato OM : Un buteur marocain arrive, accord conclu ?

Le mercato hivernal n’a pas encore ouvert ses portes. Mais l’OM aurait déjà conclu une première signature. L’attaquant marocain Ayoub El Kaabi serait d’accord pour rejoindre Marseille.

L’Olympique de Marseille a battu mardi soir USG (3-2) en Ligue des champions. Ce succès relance l’OM dans la course aux barrages. Les hommes de Roberto De Zerbi se projettent surtout sur le prochain match contre l’AS Monaco.

En attendant, les dirigeants phocéens, Pablo Longoria et Medhi Benatia, travaillent sur le mercato. L’objectif est de recruter des joueurs capables d’offrir une plus-value immédiate à l’équipe. Une rumeur secoue d’ailleurs Marseille dans ce sens.

Les Olympiens seraient parvenus à mettre la main sur une recrue surprise. Sports Boom dévoile en effet l’existence d’un accord de principe avec Ayoub El Kaabi. L’attaquant marocain aurait donné son aval pour rejoindre le navire OM l’été prochain.

Vers un transfert gratuit à l’Olympique de Marseille

Rappelons qu’Ayoub El Kaabi arrive en fin de contrat en juin prochain avec l’Olympiakos. Les démarches pour étendre son bail n’ont jusqu’ici pas abouti. Cela a ravivé l’intérêt de l’OM qui suite le joueur de 32 ans. Celui-ci sera libre de de négocier avec n’importe quel club dès le mois de janvier.

Cette situation contractuelle représente une aubaine pour l’OM qui pourrait s’attacher les services d’un serial buteur sans avoir à payer d’indemnité de transfert. Ayoub El Kaabi, c’est 15 buts inscrits en 21 apparitions cette saison. Il faudra tout de même prendre ces informations avec prudence. D’autant plus que cet accord de principe n’a pas encore été confirmé.

