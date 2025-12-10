OM : Greenwood visé par une grosse polémique après l’USG !

Mason Greenwood a réalisé une belle performance ce mardi soir lors de la victoire de l’OM sur l’USG. Mais le scandale lié à son passé violent persiste en Angleterre.

Mason Greenwood cartonne à l’OM, son scandale refait surface

Depuis son arrivée en juillet 2024, Mason Greenwood rayonne à l’Olympique de Marseille. L’attaquant anglais a encore brillé ce mardi soir face à l’Union Saint-Germain. Son doublé a permis à l’équipe de l’emporter (3-2) et de conserver ses chances de qualification.

Ses performances relancent aussi les questions sur son avenir. En France, le débat est déjà clos. Les prestations remarquables de Mason Greenwood ont vite éclipsé ses traces extra-sportifs. Ses accusations de violence envers sa compagne (abandonnées par la Justice) ne sont pas un frein pour les Olympiens.

Bien au contraire, l’ancien Mancunien bénéficie d’une confiance totale de l’OM. Ses 13 et 4 passes décisives en 20 rencontres cette saison le prouvent. Certains supporters des Three Lions aimeraient alors que le sélectionneur Thomas Tuchel reconsidère le dossier. Car le talent de Greenwood est indéniable.

L’Angleterre ne lui pardonne pas

Sauf que son bannissement de l’équipe de l’équipe nationale d’Angleterre semble irrévocable. Dean Jones, journaliste pour Flashscore, confirme que le passé du joueur reste « impardonnable » aux yeux de la fédération britannique de football. Son retour provoquerait, selon eux, un tollé ingérable.

Les clubs de Premier League partageraient aussi cette position. Malgré ses performances à l’OM, Mason Greenwood a peu de chance de revenir en Angleterre. De peur son come-back entraîne des réactions trop violentes. En attendant, l’ailier droit a entamé des démarches pour représenter la Jamaïque.

