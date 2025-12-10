PSG : Luis Enrique sort l’artillerie lourde contre Bilbao, la compo !

Le technicien du PSG, Luis Enrique prépare du lourd contre l’Athletic Bilbao en Ligue des Champions. Plusieurs cadres sont de retour.

PSG : Luis Enrique prépare un sale tour à Bilbao

Le PSG a un choc intense ce mercredi à San Mamés, où l’Athletic Bilbao l’attend. L’équipe basque, 7e de Liga, a frappé fort samedi dernier en faisant tomber l’Atlético de Madrid. Une victoire 1-0, qui relance ses ambitions. Bilbao n’apparaît pas dans le top 24 de la phase de ligue en Ligue des Champions, mais veut encore croire à un billet pour les barrages.

Le PSG, champion d’Europe en titre, aborde cette rencontre avec sérénité. Quatre victoires en cinq journées offrent déjà une quasi-certitude de qualification. Mais l’équipe ne souhaite pas se relâcher. Elle vise le top 8, indispensable pour accéder directement aux huitièmes. En Ligue 1, Paris occupe la 2e place, juste derrière le RC Lens. La large victoire contre Rennes, 5-0, a redonné de la confiance. L’idée, maintenant, c’est d’enchaîner lors de ce voyage au Pays basque.

Pour ce choc, Luis Enrique devra gérer plusieurs absences. Ousmane Dembélé, revenu contre Tottenham, est malade et forfait. Lucas Hernandez, lui, est suspendu trois matchs après son coup de coude sur Xavi Simons. À l’infirmerie, Achraf Hakimi reste indisponible, tout comme Beraldo, défenseur remplaçant, et Lucas Chevalier, le gardien titulaire. Touché à une cheville contre Monaco, il manque encore à l’appel. Safonov, son remplaçant, rassure toutefois après sa prestation réussie face à Rennes. Il y a toutefois de bonnes nouvelles. Nuno Mendes est de retour, comme Zabarnyi, le défenseur central, et Désiré Doué.

La composition probable de l’Athletic Bilbao :

U. Simon – Areso, Vivian, Berchiche, Boiro – Ruiz de Galareta, Jauregizar – Berenguer, Sancet, Nico Williams – Guruzeta.

La composition probable du PSG :

Safonov – Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes- João Neves, Vitinha, Ruiz – Kvaratskhelia, Lee, Barcola.

