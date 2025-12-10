FC Nantes : Pluie de forfaits avant Angers SCO !

Les voyants sont au rouge pour le FC Nantes avant le choc face à Angers SCO en Ligue 1. Plusieurs cadres sont encore coincés à l’infirmerie.

Angers SCO vs FC Nantes : Le point sur le groupe du FCN

Le FC Nantes va défier Angers SCO pour le dernier match de Ligue 1 de l’année 2025. À quelques jours de cette affiche, le tacticien nantais, Luis Castro a fait le point sur ses hommes disponibles. Certains cadres sont forfaits. Francis Coquelin a repris l’entraînement. Il revient après plusieurs semaines, stoppé par une blessure aux ischio-jambiers lors du derby face à Rennes, le 20 septembre.

Mais Castro ne veut pas se précipiter pour son retour à la compétition. Le milieu passé par Arsenal, déjà freiné par de multiples soucis physiques depuis son arrivée en janvier dernier, ne fera pas le voyage. Les nouvelles ne s’améliorent pas pour Herba Guirassy ni pour Louis Leroux. Guirassy, touché musculairement juste avant la mi-temps contre le Racing Club de Lens samedi dernier, est officiellement forfait.

Leroux, 19 ans, reste en convalescence. Sa lésion au quadriceps gauche, contractée avec les Espoirs en novembre dernier, l’éloigne des terrains pendant plusieurs semaines. Selon Ouest-France, il ne rejouera pas avant 2026. En revanche, Luis Castro obtient un renfort. La première recrue hivernale, Deiver Machado, se tient prête.

Le latéral gauche colombien, en bonne condition physique, devrait prendre place dans le groupe pour le déplacement en Maine-et-Loire. Cette affiche contre Angers SCO est très importante pour les Canaris. Une défaite va les plonger davantage dans la crise. Ils sont actuellement 17e de Ligue 1 et se dirigent vers la relégation.

Mercato : le FC Nantes subit un sale coup d’Arsenal

