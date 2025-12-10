Coup de théâtre à l’OM : De Zerbi justifie un choix explosif

Après la victoire de l’OM sur l’USG (3-2), Roberto De Zerbi s’est expliqué un choix inattendu. Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard étaient sur le banc pour ce choc européen.

OM : Balerdi et Pavard sanctionnés ? De Zerbi rétablit la vérité

L’Olympique de Marseille a battu mardi soir l’Union Saint-Germain sur le score de 3 buts à 2. Mais avant le coup d’envoi de ce choc européen, Roberto De Zerbi a créé la surprise. L’entraîneur italien a décidé d’écarter deux cadres dans sa composition d’équipe.

Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard ont été relégués sur le banc de touche. Ce choix a surpris de nombreux supporters compte de l’importance du match. Certains imaginaient même une possible sanction sportive infligée aux défenseurs centraux. Mais l’entraîneur a apporté des clarifications sur ce coup tactique.

En aucun cas il s’agissait d’une punition infligée à Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard. De Zerbi explique tout simplement que des rotations étaient nécessaires en défense. « Pavard joue beaucoup, il avait, de mon point de vue, besoin d’un jour de repos », indiqué le coach de l’OM devant la presse.

Concernant la mise au ban de Leonardo Balerdi, elle obéissait à un choix purement tactique . De Zerbi privilégiait une défense à quatre, mais avec une construction à trois en phase offensive. L’objectif était d’avoir un seul « vrai défenseur central » afin que les deux autres puissent « avancer plus vite avec la balle sur le côté ».

Timothy Weah est sorti tôt dans la rencontre, car l’entraîneur italien craignait qu’il écope d’un second carton jaune. De Zerbi aura finalement vu juste. Son pari tactique a bien fonctionné puisque l’OM s’est imposé en Belgique.

