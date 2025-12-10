ASSE Mercato : Horneland sur la corde raide à Saint-Etienne

L’entraîneur de l’ASSE bénéfice certes de la confiance des responsables de Kilmer Sports Ventures, mais il n’est pas inamovible. Une crise de résultats pourrait l’emporter.

L’ASSE est 2e, mais sa position reste fragile !

Eirik Horneland a été maintenu en poste à l’ASSE pour ramener l’équipe en Ligue 1. C’est l’objectif que lui a fixé la direction stéphanoise. Le coach a accepté la mission, car il croit pouvoir la réussir. Mais sur le terrain, l’équipe stéphanoise doit batailler avec des concurrents, pour les deux premières places, qualificatives directement pour la montée.

À un match de la mi-saison, les Verts sont provisoirement deuxièmes au classement, avec 3 points de retard sur l’ES Troyes, le leader. L’AS Saint-Etienne (29 points) est donc en bonne position dans la course vers la Ligue 1. Néanmoins, cette position est fragile !

L’équipe d’Eirik Horneland est menacée par le Stade de Reims (28 points), le Red Star (28 points) et le Mans FC (27 points). A la moindre défaite, les Stéphanois peuvent chuter jusqu’au 5e rang. Le coach de l’ASSE est donc constamment sous pression. Chaque journée de Ligue 2 est cruciale pour son avenir dans le Forez.

Comme nous l’avons déjà indiqué, il est en sursis ! Son futur ne tient qu’à un fil, plus concrètement à des victoires. Si l’équipe d’Eirik Horneland est éjectée du podium et se retrouve hors du Top 5 qualificatif pour les play-offs, il pourrait le payer cash. La tendance est confirmé par Peuple-Vert.

« Le technicien norvégien peut travailler sereinement. Il n’est pour l’heure pas question de le remplacer […] », a estimé le média spécialisé, avant d’annoncer la couleur : « Il restera observé dans les semaines à venir. Toute autre finalité qu’une remontée immédiate ne saurait être acceptée ».

Après la défaite contre l’USL Dunkerque (1-0), les deux prochains matchs de l’AS Saint-Etienne, face au SC Bastia (13 décembre) puis contre le Mans FC (3 janvier), sont décisifs pour l’avenir d’Eirik Horneland. En cas de défaites, il pourrait être limogé.

Horneland dos au mur : l’ASSE exige un miracle

