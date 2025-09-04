Mercato ASSE : Trabzonspor, Bouchouari vend la mèche

En attendant l’officialisation de son transfert de l’ASSE à Trabzonspor, Benjamin Bouchouari a livré ses premières impressions, aux médias en Turquie.

Mercato : Benjamin Bouchouari confirme son transfert à Trabzonspor

Benjamin Bouchouari est transféré par l’ASSE, après la fermeture du mercato d’été. Il rejoint Trabzonspor en Turquie. Le club stéphanois va récupérer 4 M€ d’indemnité, plus 1 M€ de bonus. Le milieu de terrain est arrivé à Trabzon ce jeudi pour signer son contrat et s’engager officiellement avec le club.

Mercredi, il avait passé les tests physiques et médicaux sans souci à Istanbul. Dans l’attente de l’annonce officielle de son transfert de l’AS Saint-Etienne, l’international Marocain confirme l’information.

Bouchouari : « C’est un honneur de représenter ce club, je suis très fier »

Il se réjouit de rejoindre Trabzonspor, un club qui lui a manifesté son intérêt dès le début du mercato, en juin 2025. « Trabzonspor est venu en début de mercato pour négocier. Leur plan était très clair, je suis très content de venir ici. C’est un grand club en Turquie, c’est un honneur de représenter ce club. Je suis très fier« , a-t-il déclaré, avant même sa signature officielle avec le club turc.

« Je suivais le championnat de Turquie parce qu’il y a de grands clubs. Durant le mercato, j’ai suivi un peu Trabzonspor. Je sais comment est ce championnat, c’est à moi de m’adapter », a expliqué le désormais ex-milieu de terrain de Saint-Etienne, avant de glisser ce message fort aux supporters de Trabzon : « Ils vont me kiffer ».

Pour rappel, Benjamin Bouchouari souffrait d’un mal de dos cet été. Il n’a donc pas joué en Ligue 2 avec l’ASSE avant son départ. « Je me sens beaucoup mieux, j’ai repris les entraînements, je reviendrai en forme« , a-t-il rassuré dans des propos rapportés par Evect.