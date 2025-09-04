Stade Rennais : L’inquiétude grandit, un forfait confirmé !

Le Stade Rennais traverse une trêve internationale inquiétante. Après la blessure de Jérémy Jacquet, une nouvelle alerte rouge a été déclenchée. Djaoui Cissé est blessé !

Stade Rennais : Blessé, Djaoui Cissé quitte l’équipe de France Espoirs

Le sort semble s’acharne sur le Stade Rennais. Le club breton a en effet perdu deux jeunes talents en cette période de trêve internationale. Après Jérémy Jacquet, c’est Djaoui Cissé qui est contraint de quitter l’équipe de France espoirs. La raison ? Le milieu de terrain s’est blessé au pied. Cette blessure a été contractée lors du match nul contre Angers (1-1).

Lire aussi : Stade Rennais : Le verdict tombe pour Djaoui Cissé au SRFC

Elle l’empêchera de participer aux prochains avec les Bleuets. La Fédération française de football (FFF) a confirmé son absence. Elle juge le joueur du Stade rennais « insuffisamment rétabli » pour prendre part au match face au Luxembourg. Le sélectionneur Gérald Baticle a immédiatement convoqué Herba Guirassy du FC Nantes pour le remplacer.

À voir

Mercato OM : Benatia déjà prêt à relancer une piste à 30 M€

Lire aussi : Stade Rennais : Terribles coups durs pour Habib Beye !

Cette série de blessures suscite en tout cas de l’inquiétude au sein de la direction du SRFC. En ce début de saison, les Rouges et Noirs font déjà face à une infirmerie qui commence à remplier. Ces blessures de joueurs prometteurs pourraient être préjudiciables pour la suite de l’exercice.