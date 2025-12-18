Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita s’offre un renfort de poids à 0€ !

Un nouveau visage débarque au FC Nantes pour épauler le président du club, Waldemar Kita.

Mercato FC Nantes : Kita obtient un renfort

Le FC Nantes va mal. Les résultats déçoivent depuis le début de la saison. Le club glisse parmi les relégables de Ligue 1 à la fin de l’année 2025. La descente en Ligue 2 menace les Jaunes et Verts. Ce qui a poussé les dirigeants du club à virer Luis Castro et à nommer un nouvel entraîneur. Sous sa houlette, le FC Nantes a remporté deux victoires.

Face à cette crise de résultats, la direction cherche des solutions. De nouveaux joueurs arriveront cet hiver. Les indésirables vont plier leurs bagages. Mais avant ça, un renfort inattendu et gratuit arrive. Alexander Raingold rejoint le conseil d’administration du FC Nantes pour un mandat de six ans, jusqu’en 2031.

À voir

Mercato: Le PSG lâche un gros chèque au Barça pour un buteur

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Roulement de tambour, un international français arrive !

La décision est votée à l’unanimité lors de l’assemblée générale. Raingold n’est pas un inconnu. Proche du club depuis longtemps, il affichait déjà son attachement sur les réseaux sociaux. Autre élément clé : aucune rémunération. Poste bénévole. Engagement par passion, pas par intérêt financier. Les deux hommes vont se concentrer sur le recrutement.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Kita dégote un top joueur en Grèce !

Mercato FC Nantes : Trois pépites attendues à Nantes !

À voir

Mercato OM : Une annonce officielle tombe pour Hojbjerg !

Mercato FC Nantes : La décision tombe pour Amady Camara !