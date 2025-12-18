Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré vise deux gros coups en Ligue 1

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré flaire deux jolis coups en Ligue 1 en vue du prochain mercato hivernal.

Mercato Stade Rennais : Deux renforts arrivent

Après quelques semaines de calvaire, le Stade Rennais a redressé la barre. Cinq victoires sur les six derniers matchs et l’équipe de Habib Beye grimpe à la 6e place en championnat. Dans ce contexte plus stable, le mercato d’hiver se prépare sans urgence. Ouverture du marché dans deux semaines. Certains dossiers agitent déjà le club. Kader Meïté attire. Jérémy Jacquet aussi, notamment Liverpool.

En parallèle, Rennes cible des renforts. Deux cracks pourraient débarquer à Rennes. Selon Jonathan, source bien informée sur X, la direction du Stade Rennais s’est renseignée en Ligue 1 sur deux joueurs. Il s’agit d’Ilan Kebbal, ailier algérien du Paris FC et de Himad Abdelli, milieu algérien d’Angers. La piste Kebbal, toutefois, semble compliquée puisque c’est un cadre du Paris FC.

Le club francilien est monté en Ligue 1 cette saison, se porte financièrement bon. Les Parisiens n’ont aucune envie de vendre un titulaire en pleine saison. Le dossier Abdelli paraît plus accessible. Le joueur est en fin de contrat et refuse de prolonger son bail. Un départ cet hiver arrangerait le SCO plutôt qu’un départ libre plus tard. Estimé à 7 M€ sur Transfertmarkt, Abdelli est titulaire indiscutable.

