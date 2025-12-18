INFO Mercato : Longoria confirme une future arrivée à l’OM

L’OM va sans doute recruter un milieu créatif lors de mercato de janvier. Le président Pablo Longoria a lui-même vendu la mèche sur ce dossier prioritaire.

Mercato : L’OM vise un milieu offensif, Pablo Longoria dresse son portrait-robot

L’Olympique de Marseille va, comme souvent, jouer les premiers rôles lors du mercato de janvier. Cette fenêtre de transferts est l’occasion d’apporter quelques réajustements en interne. Surtout que l’équipe de Roberto De Zerbi manque de profondeur dans certains compartiments du jeu.

C’est notamment le cas au poste de milieu offensif, où Matt O’Riley et Angel Gomes peinent encore à peser sur le jeu phocéen. Cela limite la capacité de l’équipe à briser les verrous adverses. Une solution s’impose alors pour pallier ces carences. La direction de l’OM compte recruter cet hiver un milieu créatif, capable prendre des initiatives balle au pied.

Pablo Longoria l’a lui-même confirmé en conférence de presse ce jeudi. Le président de l’OM est allé plus loin en dressant le portrait-robot de sa future recrue : un joueur doté de qualités similaires à celles de Mason Greenwood.

Plusieurs pistes en cours de traitement

« Je pense qu’il est nécessaire d’avoir un joueur offensif en plus. Peut-être trouver un joueur avec des caractéristiques similaires à celles de Mason Greenwood », a-t-il déclaré. Reste désormais à savoir quelle sera la recrue idéale pour ce poste. Les grandes manœuvres ont déjà débuté en interne.

La piste la plus chaude mène au Brésil, où des discussions seraient en cours pour Jorge Carrascal de Flamengo. Pablo Longoria et son équipe gardent aussi plusieurs fers au feu. Ismaël Saibari et Himad Abdelli étant annoncés à Marseille. L’objectif de Longoria est limpide : équilibrer l’effectif pour rester très compétitif dans la course au titre.

