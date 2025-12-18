INFO Mercato : Karim Adeyemi au PSG, la bombe 2026 ?

Résolu à s’offrir les services d’un numéro 9 de classe mondiale, le PSG est annoncé sur les traces de Ferran Torres du Barça, mais Karim Adeyemi pourrait finalement être la grosse surprise de 2026 chez les Rouge et Bleu. Explications.

Mercato PSG : Karim Adeyemi veut quitter le Borussia Dortmund

Après trois ans et demi passés sous les couleurs du Bayern Munich, Karim Adeyemi ne semble pas entièrement satisfait de son palmarès. Arrivé en provenance de Salzbourg pour devenir l’un des meilleurs joueurs d’Allemagne, le natif de Munich espérait mieux avec le BvB. Malgré quelques éclairs au cours de la saison, Karim Adeyemi est encore loin de ses objectifs personnels.

Cette inconstance de plus en plus criarde pourrait avoir une réelle incidence sur son avenir, qui pourrait donc s’écrire loin du Borussen. En effet, selon les informations du journal Bild, Adeyemi pourrait quitter Dortmund pour sa femme qui voudrait vivre dans une grande ville européenne.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international allemand de 23 ans aurait informé ses dirigeants de ses envies d’ailleurs. Pour lui trouver un nouveau point de chute prestigieux, le joueur aurait récemment changé d’agent et décidé de renégocier son bail avec sa direction afin de faciliter son départ en 2026. Ce qui pourrait grandement faire le bonheur du Paris Saint-Germain.

Le Paris SG se penche sur Karim Adeyemi

À l’approche de l’ouverture du marché des transferts de l’hiver, le Paris SG affine déjà ses plans. Soucieux d’attirer trois joueurs en janvier, le Champion de France et d’Europe en titre pourrait frapper un gros coup en recrutant Karim Adeyemi.

En quête d’un attaquant capable d’étirer les défenses, d’attaquer la profondeur et de menacer en transition, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, aurait validé le profil du numéro 27 du Borussia Dortmund, qui coche toutes ces cases. Si bien que le site Fichajes croit savoir que Luis Campos serait d’ores et déjà en train de préparer une offensive, convaincu que l’Allemand est capable de dynamiter son couloir dès la seconde partie de saison et s’inscrire dans la durée.

Le coach du Paris Saint-Germain verrait même en lui un accélérateur de tempo capable de faire basculer les matchs serrés, en Ligue 1 comme en Ligue des champions. Mais il faudra mettre la main à la poche pour finaliser cette transaction. En effet, l’actuel 3e de Bundesliga serait disposé à négocier un transfert de Karim Adeyemi en cas d’offre à 75 millions d’euros. Affaire à suivre.