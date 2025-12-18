OL Mercato : Endrick quitte le Real, déjà des regrets en Liga

Alors que le départ d’Endrick du Real Madrid à l’OL se rapproche, des médias espagnols regrettent déjà que la pépite brésilienne quitte le club madrilène et la Liga.

Mercato OL : Endrick a joué son dernier match avec le Real Madrid

Cloué sur le banc du Real Madrid par Xabi Alonso, Endrick va rejoindre l’OL pour retrouver du temps de jeu. Il sera prêté pour six mois jusqu’à la fin de la saison. Le club Merengue a déjà pris toutes les dispositions pour que son jeune attaquant joue régulièrement et progresse sous le maillot de Lyon.

Il devrait donc débarquer à Lyon dans quelques jours, afin de se préparer avec l’équipe de Paulo Fonseca, pour le match contre l’AS Monaco dans la Principauté, le 3 janvier (17h). Endrick a d’ailleurs fait sa dernière apparition de l’année sous le maillot des Merengues, mercredi, face à Talavera en 16e de finale de la Coupe du Roi.

Le Brésilien impressionnant en coupe du Roi, au coté de Mbappé

Titulaire pour la première fois de la saison, il n’a pas été décisif, mais sa prestation a été bien appréciée. De quoi laisser des regrets à la presse espagnole, qui estime que l’entraîneur de « La Maison Blanche » s’est carrément trompé en n’accordant pas sa confiance à la pépite brésilienne.

« En voyant jouer Endrick mercredi, difficile de ne pas penser que Xabi Alonso a été incroyablement injuste envers le Brésilien, qui sera prêté à Lyon la semaine prochaine. […]. Mercredi, il a été le meilleur joueur de son équipe. Il n’a pas marqué, mais a offert deux occasions à Kylian Mbappé en face-à-face », a écrit le journaliste Carlos Carpio dans Marca.

Marca regrette le départ d’Endrick : « Le message est dévastateur pour un jeune de 19 ans »

Le fait de voir le talentueux joueur quitter la Liga et filer en Ligue 1 écœure le confrère. « Le message est dévastateur pour un jeune de 19 ans, qui déborde d’envie et d’intensité. Endrick a un meilleur sens du but que Rodrygo et il est meilleur que Gonzalo Garcia. Pourtant, 22 minutes, c’est tout ce qu’il méritait (selon Xabi Alonso) pendant que Rodrygo et Vinicius continuent de peiner devant le but, match après match », regrette le quotidien sportif madrilène.

Pour précision, le numéro 9 du Real Madrid a fait seulement deux apparitions de 11 minutes chacune en Liga, sous les ordres de Xabi Alonso, en une demi-saison.

