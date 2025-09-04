Mercato PSG : Un prodige africain tape à la porte d’Enrique

Dans les derniers instants du mercato estival, le PSG a frappé un joli coup en attirant un jeune prodige tunisien, déterminé à se faire remarquer très rapidement par Luis Enrique, l’entraîneur des Rouge et Bleu.

Mercato : Le PSG pioche au Stade Tunisien

Le PSG est parvenu, malgré la concurrence, à boucler la signature d’une promesse de taille. Peu connu du grand public, mais au potentiel certain. En effet, le Paris Saint-Germain a officialisé l’arrivée de Khalil Ayari en provenance du Stade Tunisien. Le joueur de 20 ans est prêté avec option d’achat fixée à environ 1,5 million d’euros, selon les médias tunisiens.

Capable d’évoluer sur les deux côtés de l’attaque, même s’il est plus à l’aise à gauche, le jeune international tunisien, reconnu pour ses capacités de dribble et de percussion, s’était fait remarquer la saison passée, alors qu’il évoluait en première division tunisienne. Et l’ailier droit semble d’ailleurs avoir retenu l’attention du PSG, notamment l’entraîneur Luis Enrique, qui a choisi de le recruter pour un prêt d’un an avec une option d’achat.

D’après le quotidien Le Parisien, Khalil Ayari était suivi par plusieurs clubs français (Strasbourg, Nice, Rennes), portugais et suisses. En optant pour Paris, le joueur n’a pas du tout choisi la facilité. « L’objectif est de s’imposer chez les Espoirs pour participer régulièrement à l’entraînement des pros avant, peut-être, de saisir sa chance en match officiel », explique le quotidien régional.

Son profil de milieu offensif technique, capable d’évoluer aussi sur les côtés, correspond au type de joueur que le PSG aime développer chez ses Espoirs avant de leur offrir une exposition en pro. La formule adoptée pour sa signature chez les Rouge et Bleu traduit une approche à faible risque pour le club de la capitale : si Khalil Ayari confirme son potentiel, l’investissement restera minime pour le Champion d’Europe en titre.

« Fierté du Bardo, étoile montante du football tunisien. Le Stade Tunisien confirme le transfert de Khalil Ayari au PSG et lui souhaite beaucoup de succès », écrit son club formateur sur Twitter. Le pari est donc lancé !