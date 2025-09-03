PSG: 121M€ et un Mercato timide, la grande explication tombe

Malgré un important investissement de 121 millions d’euros pour renforcer l’effectif de Luis Enrique, le PSG a eu du mal à recruter durant le mercato estival qui vient de refermer ses portes. Les raisons sont diverses.

Le Mercato du PSG plombé par la masse salariale ?

Au lendemain de la fermeture du mercato estival, Loïc Tanzi est revenu sur le recrutement au minima du PSG. En effet, alors que les supporters et plusieurs observateurs s’attendaient à voir débarquer un renfort dans chaque compartiment de jeu, Luis Campos n’a attiré que quatre joueurs : les gardiens Renato Marin et Lucas Chevalier, le défenseur central Ilya Zabarnyi et l’attaquant tunisien Khalil Ayari.

Présent sur le plateau de la Chaîne L’Équipe, le journaliste sportif a clairement avoué que les dirigeants du PSG souhaitaient effectivement recruter davantage, seulement « ils n’ont pas réussi à trouver les joueurs qu’ils voulaient. » En plus, le club de la capitale, qui dispose d’une énorme masse salariale, ne pouvait pas vraiment faire ce qu’il veut sur le marché des transferts.

« Il (Luis Enrique) a toujours dit que le club était attentif au marché. Mais ils n’ont pas trouvé. Il y a aussi l’argument financier. Ils ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent. Aujourd’hui, c’est 70% du budget qui doit composer la masse salariale d’un club engagé en Ligue des Champions », a expliqué le spécialiste mercato. Outre l’aspect financier, le Paris Saint-Germain est aussi victime de sa propre réussite de la saison dernière.

L’exigence de Luis Enrique a gêné le recrutement

Après Loïc Tanzi, Pierre Ménès a lui aussi donné son avis sur les difficultés du PSG à recruter sur le marché des transferts. Sur son blog personnel, l’ancien consultant de Canal+ a mis en lumière la grosse saison 2024-2025 réalisée par les hommes de Luis Enrique.

« Le problème, c’est que le PSG, avec sa saison dernière exceptionnelle, a mis le niveau de ses titulaires à une telle hauteur. C’est difficile d’approcher des joueurs majeurs, qui vont vouloir être titulaires dans cette équipe. Si tu es milieu de terrain, tu vas enlever qui ?

Le mec qui signerait arriverait avec un statut de remplaçant », a commenté Ménès, qui a également évoqué la surenchère des autres clubs lorsque le Paris SG est intéressé par un joueur. « Que ce soit Chelsea avec Andrey Santos ou Monaco avec Maghnès Akliouche, ils ne vont pas les vendre à prix bas… », a lancé Pierrot.