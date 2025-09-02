PSG : Une catastrophe annoncée à Paris après le Mercato !

À peine le mercato estival clos, le PSG est déjà sous le feu des critiques. Avec seulement quatre recrues, Luis Campos ne semble pas avoir convaincu tout le monde à Paris.

Samir Nasri n’a pas compris le Mercato du PSG

Contrairement à ses vieilles habitudes, le Paris Saint-Germain n’a pas voulu faire de folie pour recruter un nouvel attaquant cet été. Avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia l’hiver dernier, Luis Enrique a pleinement eu satisfaction avec son attaque durant la saison écoulée.

Ousmane Dembélé (35 buts), Bradley Barcola (21 buts), Désiré Doué (16 buts), Gonçalo Ramos (19 buts) et Kvaratskhelia (8 buts) et Kang-In Lee (7 buts) se sont tous montrés à la hauteur, ce qui a convaincu l’entraîneur du PSG de ne pas faire du recrutement d’un attaquant supplémentaire durant ce mercato estival.

Lisez aussi : Mercato PSG : Luis Campos prépare un gros coup !

À voir

Le PSG se frotte les mains après un transfert historique !

Présent sur le plateau du Canal Football Club, Samir Nasri a clairement affiché ses craintes sur cette décision des dirigeants parisiens, surtout après une saison très longue et une nouvelle qui risque de l’être aussi.

« Le PSG fait une erreur et devrait étoffer l’effectif global ? Pour moi oui, après la saison qu’il vient de disputer, le nombre de matches et cette saison qui va être très exigeante avec la Coupe d’Afrique des Nations puis la Coupe du Monde en fin de saison. Ça va être encore un marathon, alors avoir une préparation tronquée, soit on paie les pots cassés en décembre, soit en fin de saison durant le sprint final.

Alors j’aurais bien aimé qu’ils étoffent un peu plus l’effectif pour pouvoir faire tourner entre la Champions League et le Championnat », a commenté l’ancien attaquant de l’OM et de l’équipe de France. Un avis partagé par une ancienne joueuse des Rouge et Bleu.

Laure Boulleau espérait des doublures à Hakimi et Mendes

À l’issue du mercato estival, le Paris SG a attiré seulement quatre joueurs. En effet, après avoir informé Gianluigi Donnarumma qu’il devait se trouver un nouveau club suite à son refus de prolonger son contrat, qui expire dans un an, le club de la capitale a recruté le gardien français Lucas Chevalier en provenance du LOSC pour 55 millions d’euros, bonus compris.

Au même poste, le jeune Renato Marin, laissé libre par l’AS Rome, a également rejoint les rangs du PSG. Pour préparer la succession de Marquinhos, le défenseur central ukrainien Ilya Zabarnyi a quitté Bournemouth pour renforcer l’effectif de Luis Enrique pour 66 millions d’euros.

À voir

Mercato ASSE : Le point complet sur les départs et arrivées

Et dans les dernières minutes du mercato, la pépite tunisienne Khalil Ayari a débarqué en provenance du Stade Tunisien dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Si certains observateurs saluent ce recrutement stratégique et maitrisé du Paris Saint-Germain, Laure Boulleau pense que Luis Campos aurait dû recruter des latéraux pour faire souffler Achraf Hakimi et Nuno Mendes.

Lisez aussi : INFO Mercato : Luis Campos remplit les caisses du PSG !

« Si le PSG va payer ce manque de préparation ? Je pense que oui, on a déjà vu des signes de fatigue hier (NDLR : samedi à Toulouse). Il y a quand même Dembélé qui est sorti à cause de ses ischios. Même si ça n’a pas l’air très grave, c’est de la fatigue. Ruiz ne pouvait plus faire de passes du pied gauche à la fin. À un moment donné, ça va être difficile pour les corps.

À voir

OM : Après le mercato, une inquiétude secoue Marseille

Je pense que j’aurais bien vu des arrivées du côté du Paris Saint-Germain, surtout sur les postes des deux latéraux. Ils s’épuisent et ont une forte activité et j’ai du mal à voir Nuno Mendes et Achraf Hakimi être à 10 000% toute l’année. S’il y en a un qui n’est pas là sur un match couperet, si tu n’as pas ces deux joueurs-là, ça deviendra compliqué », a déclaré la consultante de Canal+. Difficile de leur donner entièrement tort.