Longoria critiqué : l’OM prend un énorme risque !

L’OM vit une nouvelle révolution estivale sous l’impulsion de Pablo Longoria. Mais à force de bouleverser son effectif, le président phocéen s’attire de vives critiques. Pierre Ménès en tête, qui dénonce une politique « risquée » à l’heure Marseille fait face à une saison cruciale.

Mercato OM : Une révolution permanente sur la Canebière

À Marseille, la stabilité n’a jamais été un luxe, mais Pablo Longoria semble en avoir fait une doctrine inversée : le changement permanent. Plus d’une dizaine de recrues ont débarqué cet été pour Roberto De Zerbi, tandis que certains joueurs, recrutés il y a moins d’un an, ont déjà plié bagage. Une stratégie qui divise, entre excitation et inquiétude.

Pierre Ménès, lui, ne mâche pas ses mots. « L’OM a une fois de plus totalement modifié son effectif. Je suis désolé de le dire mais c’est la méthode Longoria. Aucune patience avec des joueurs qui arrivent au club », a-t-il dénoncé sur sa chaîne YouTube. Des propos qui résonnent, tant l’OM semble condamné à vivre chaque été une révolution industrielle.

Une politique à haut risque

L’arrivée de Brassier, Wahi, Koné, Rabiot ou encore Rowe illustre parfaitement cette frénésie. Certains ne feront peut-être qu’un passage éclair, comme leurs prédécesseurs. De quoi alimenter la crainte d’une équipe sans repères, condamnée à repartir à zéro saison après saison.

« C’est une méthode encore une fois qui présente pas mal de risques », a insisté Ménès, pointant du doigt un Olympique de Marseille qui joue avec le feu, alors même qu’il retrouve la Ligue des champions. Le président Longoria assume, mais Marseille peut-il espérer bâtir quelque chose de solide sur des fondations sans cesse mouvantes ? La saison dira si cette audace relève du génie… ou de l’imprudence.