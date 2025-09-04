Mercato OM : Benatia déjà prêt à relancer une piste à 30 M€

Très actif sur ce mercato, Medhi Benatia n’a pas renoncé à sa priorité en défense. Le directeur sportif de l’OM compte revenir à la charge pour Joël Ordonez.

Mercato : Medhi Benatia insiste pour attirer Joël Ordonez à l’OM

Roberto De Zerbi souhaitait impérativement renforcer sa défense sur ce mercato. Et le souhait de l’entraîneur de l’OM a été exaucé. Nayef Aguerd, Benjamin Pavard, CJ Egan-Riley et Facundo Medina sont venus étoffer l’arrière-garde marseillaise. Malgré ce recrutement impressionnant, les Olympiens n’ont pas atteint leur cible prioritaire.

Lire aussi : Mercato OM : Benatia négocie trois transferts en PL !

Joël Ordonez, jeune défenseur du Club Bruges, a été le gros coup manqué de l’Olympique de Marseille. Les négociations entre les différentes parties étaient pourtant bien avancées. Le prodige équatorien ayant donné son aval pour signer à l’OM. Sauf que l’intransigeance des dirigeants belges a tout basculé.

Une offensive programmée l’hiver prochain

Le directeur sportif Medhi Benatia et son équipe étaient prêt à mettre jusqu’à 30 millions d’euros pour Joël Ordonez. Tandis que le Club Bruges a fait de la surenchère permanente. Cela a fait à pousser l’OM vers d’autres solutions alternatives. Mais Medhi Benatia n’a pas dit son dernier mot.

À voir

ASSE Mercato : KSV en difficulté pour N’Guessan et Eymard

Lire aussi : INFO OM : Benatia tente un gros coup pour la fin du Mercato

Le site TransferFeed rapporte que la direction marseillaise envisage de relancer les négociations pour Joël Ordonez dès cet hiver. Medhi Benatia suivra attentivement les six premiers mois de la saison de l’international équatorien. Reste à savoir si ce retour de charge sera cette fois-ci concluant. Pour le moment, une chose est certaine : l’OM ne compte pas s’avouer vaincu sur cette piste défensive.