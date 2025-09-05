ASSE : Grosse inquiétude pour Lucas Stassin

Écarté de la feuille de match avec les Espoirs belges, Lucas Stassin suscite l’inquiétude du côté de l’ASSE. Le buteur de 19 ans, censé être observé de près, laisse planer le doute sur son état de forme.

ASSE : Stassin, la promesse freinée

Recruté l’été dernier en provenance de Westerlo, Lucas Stassin est rapidement devenu l’un des visages de l’avenir à l’ASSE. Sa fougue et son sens du but ont donné de l’air aux Verts, qui rêvent d’un retour en Ligue 1. Mais pour franchir un palier, l’attaquant belge devait profiter de la trêve internationale pour se montrer avec sa sélection.

Lire aussi : Mercato ASSE : Grosse révélation sur le cas Lucas Stassin

Hélas, la marche semble encore haute. Ignoré par Rudi Garcia chez les A, Stassin avait au moins l’opportunité de briller avec les Espoirs lors des qualifications à l’Euro 2027. L’occasion rêvée pour convaincre les sceptiques. Mais le scénario a pris une tournure inquiétante.

Lucas Stassin, une absence qui interroge

Ce jeudi face à la Biélorussie, les supporters stéphanois attendaient son nom sur la feuille de match. Surprise : pas de Stassin ni sur le terrain, ni sur le banc. C’est le jeune Bassette, fraîchement transféré à Reims, qui a mené l’attaque. Le silence de la fédération belge entretient le flou et ouvre la porte à toutes les hypothèses : choix sportif ? Coup de fatigue ? Ou blessure plus sérieuse ?

À voir

Longoria critiqué : l’OM prend un énorme risque !

Lire aussi : Mercato ASSE : Le prix XXL de Stassin au Paris FC révélé

À Saint-Étienne, l’inquiétude grandit. Dans une saison où chaque détail compte pour retrouver l’élite, perdre son avant-centre prometteur serait un coup dur. Stassin, lui, n’a pas encore dit son dernier mot. Mais il devra vite rassurer, sous peine de voir ses rêves internationaux s’éloigner.