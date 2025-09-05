Mercato Stade Rennais : Christopher Wooh fait ses adieux aux SRFC

Le défenseur camerounais Christopher Wooh quitte le Stade Rennais, deux ans après son arrivée. L’international des Lions indomptables, qui s’est exprimé sur Instagram, file désormais vers un nouveau défi.

Mercato Stade Rennais : Christopher Wooh, « L’heure est venue de tourner la page »

C’est par une story Instagram que Christopher Wooh a choisi de dire adieu aux supporters rennais. « L’heure est venue pour moi de tourner la page et de relever un nouveau défi », a confié le défenseur central, le cœur visiblement partagé entre gratitude et impatience. Arrivé de Lens en 2022 contre trois millions d’euros, il s’était rapidement imposé comme un joueur solide malgré quelques éclats de tempérament.

En deux saisons, le Camerounais a disputé 61 matchs, inscrit deux buts et connu trois expulsions. Des chiffres qui traduisent autant sa générosité défensive que ses excès d’engagement. Une aventure riche, parfois mouvementée, mais toujours marquée par une implication sans faille.

Rennes perd une tour… direction Moscou

Avec ses 22 sélections chez les Lions indomptables, Wooh s’est forgé une réputation internationale, confirmée par ses prestations à Rennes. Pourtant, la première journée de Ligue 1 cette saison restera comme un symbole de sa fougue : expulsé contre Lorient, il s’était même blessé en frappant un mur de frustration.

Le prochain chapitre s’écrira en Russie. Le défenseur rejoindra le Spartak Moscou dans les prochains jours. Une perte importante pour le SRFC, qui se retrouve avec un vide défensif à combler. Pour Rennes, l’heure est venue de reconstruire une charnière, alors que pour Wooh, le défi s’annonce aussi rude que excitant.